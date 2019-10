Luka Jovic, Sebastien Haller, Ante Rebic: Wie läuft es für die Frankfurter Büffel bei ihren neuen Klubs?

Nach einer überragenden Saison verließ die Büffelherde von Eintracht Frankfurt im Sommer geschlossen den Verein. Luka Jovic wechselte für 60 Millionen Euro zu Real Madrid, Sebastien Haller für 40 Millionen Euro zu West Ham United und Ante Rebic leihweise zum AC Milan. Wie läuft es für sie bei ihren neuen Klubs?

Luka Jovic (21 Jahre, für 60 Millionen Euro zu Real Madrid)

"Ich weiß, dass ich meinem ersten Tor sehr nahe bin", schrieb Luka Jovic nach dem 2:0-Sieg gegen CA Osasuna am vorletzten Wochenende bei Instagram. In diesem Spiel war er nur einen oder höchstens vielleicht zwei Zentimeter davon entfernt - der Ball war sogar schon im Tor, doch die sogenannten kalibrierten Linien sagten danach: Nein! Und so muss Jovic weiterhin warten. Schon bei der U21-EM im Juni war er torlos geblieben und ist mit der serbischen U21-Nationalmannschaft bereits in der Gruppenphase punktlos gescheitert.

Bei Real kam ihm zunächst eigentlich zu Gute, dass zum Saisonstart einige Offensivspieler verletzt fehlten - doch diese Chance nutzte er nicht. Bis auf zwei Ausnahmen kam Jovic bisher in jedem Pflichtspiel zum Einsatz, zweimal stand er sogar in der Startelf - ein Scorerpunkt gelang ihm jedoch noch keiner. So wie sein Selbstvertrauen in der vergangenen Saison von Spiel zu Spiel zu steigen schien, scheint es aktuell zu sinken.

"Ein Fußballer von Real Madrid zu sein, ist das Schönste", sagte er nach seinem Wechsel, "und zugleich das Schwerste der Welt." Aktuell ist es für Jovic eher zweiteres. Und nun kommen nach und nach die vormals verletzten Offensivspieler zurück und in Form. Einfacher wird es für Jovic nicht.

Luka Jovic: Bisherige Leistungsdaten bei Real Madrid