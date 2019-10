Ballon d'Or und The Best FIFA Football Awards: Unterschied, Wahlmodi, Termine, Gewinner

Beim "Ballon d'Or" wird der Weltfußballer des Jahres gekürt. Bei den "The Best FIFA Football Awards" aber auch. Wer ist denn nun Weltfußballer? Was hat es mit den beiden Awards auf sich? Worin liegen die Unterschiede? Wie sehen die Wahlmodi aus? Wann werden die Preise vergeben? Wer hat bisher gewonnen? SPOX klärt auf.

Lionel Messi wurde am 24. September 2019 zum Weltfußballer des Jahres 2018 gekürt. Nun veröffentlicht France Football die Shortlist mit den 30 Kandidaten für die Weltfußballer-Wahl 2018. Wie passt das zusammen?

Ballon d'Or und The Best: Was ist der Unterschied?

Der Ballon d'Or und der The Best FIFA Football Award küren beide den Weltfußballer des Jahres.

Der Ballon d'Or wird jährlich seit 1956 von der französischen Zeitschrift France Football verliehen. Bis 2006 galt der Goldene Ball dem besten Fußballer Europas, bis 1994 waren auch nur europäische Fußballer wählbar. Danach konnten auch Profis außerhalb Europas gekürt werden, solange sie bei einem europäischen Verein unter Vertrag standen. Seit 2007 wird der Ballon d'Or an den besten Spieler der Welt verliehen.

FIFA-Awards: Megan, Kloppo und Leo haben gut lachen © getty 1/12 Der Fußballweltverband hat mit viel Pomp und Pracht seine Besten gekürt. Klopp, Messi und Rapinoe räumen groß ab. Hier sind alle Preisträger im Überblick. © getty 2/12 Puskas Award: Dem erst 18-jährigen Ungarn Daniel Zsori aus Debrecen gelang im Februar im Duell mit Ferencvaros das Tor des Jahres. © getty 3/12 Fan Award: Silvia Grecco geht mit ihrem blinden Sohn Nikollas zu jedem Palmeiras-Spiel und schildert ihm jede Aktion. © getty 4/12 Fairplay Award: Die Auszeichnung geht an Leeds United und Trainer Marcelo Bielsa, die Aston Villa am letzten Spieltag der Saison ein Tor erzielen ließen, nachdem der eigenen Führungstreffer fiel, als ein Villa-Spieler verletzt am Boden lag. © getty 5/12 Welttorhüterin des Jahres: Sari van Veenendaal erreichte mit den Niederlanden das Finale der WM und wurde als beste Keeperin des Turniers ausgezeichnet. © getty 6/12 Welttorhüter des Jahres: Alisson Becker gewann mit Liverpool die Champions League und mit Brasilien die Copa America. Verwies Marc-Andre ter Stegen und Ederson auf die Plätze. © getty 7/12 Welttrainer/-in Frauenfußball: Der US-Amerikanerin Jill Ellis gelang es als erster Trainerin zwei Weltmeisterschaften zu gewinnen. © getty 8/12 Welttrainer des Jahres: Jürgen Klopp setzte sich gegen Pep Guardiola und Mauricio Pochettino durch. Bei seiner Rede nahm er den Preis bescheiden für den ganzen FC Liverpool an. © spox 9/12 Das FIFA-Team des Jahres/Frauen: Sari van Veenendaal - Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O'Hara, Wendie Renard - Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle - Marta, Alex Morgan, Megan Rapinoe. © getty 10/12 Weltfußballerin: Megan Rapinoe war die beste Spielerin der Weltmeisterschaft und ist Botschafterin für Toleranz und Gleichberechtigung. Ihre Rede in Mailand war ein erneuter Appell. © spox 11/12 Das FIFA-Team des Jahres/Männer: Etwas viel Real Madrid für unseren Geschmack, oder? © getty 12/12 Weltfußballer: Zum sechsten (!) Mal wurde Lionel Messi als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet. Viele hatten mit Liverpools Virgil van Dijk gerechnet, doch der ging leer aus.

Der The Best FIFA Football Award wurde vom Weltverband FIFA ins Leben gerufen. Es gibt ihn erst seit 2016. Zuvor kürte die FIFA seit 1991 den besten Spieler zum Weltfußballer.

Zwischen 2010 und 2015 verschmolzen der FIFA-Weltfußballer und der Ballon d'Or von France Football zu einer gemeinsamen Zeremonie, dem FIFA Ballon d'Or. 2016 kehrte die FIFA aber erneut zu einer eigenen Verleihung zurück: Zum 25. Jubiläum der Wahl zum FIFA-Weltfußballer entschied der Weltverband, "den prestigeträchtigsten Preis in eine neue, moderne Richtung zu lenken", wie die FIFA 2016 erklärte.

Theoretisch sind also zwei Weltfußballer pro Jahr möglich. Der "offizielle" wird von der FIFA gekürt, doch der Ballon d'Or gilt aufgrund seiner langen Historie als mindestens genauso prestigeträchtig.

Ballon d'Or und FIFA-Weltfußballer: Die Geschichte

Zeitraum France-Football-Auszeichnung Titel 1956 - 2006 Ballon d'Or Europas Fußballer des Jahres 2007 - 2009 Ballon d'Or Weltfußballer des Jahres 2010 - 2015 FIFA Ballon d'Or Weltfußballer des Jahres seit 2016 Ballon d'Or Weltfußballer des Jahres Zeitraum FIFA-Auszeichnung Titel 1991 - 2009 FIFA-Weltfußballer Weltfußballer des Jahres 2010 - 2015 FIFA Ballon d'Or Weltfußballer des Jahres seit 2016 The Best - FIFA-Weltfußballer Weltfußballer des Jahres

Wahlmodus des Ballon d'Or: Wer darf abstimmen?

Die Shortlist mit den 30 Kandidaten stellt die France-Football-Redaktion selbst zusammen. Der Award wird dann von einer internationalen Jury aus Fachjournalisten mit einem Vertreter pro Land vergeben. Wählbar ist einer der 30 Spieler.

Ballon d'Or 2018: Das finale Ranking © getty 1/31 Das Magazin France Football vergab am 3. Dezember in Paris den Ballon d'Or. Das finale Ranking im Überblick. © getty 2/31 Platz 29: Hugo Lloris (31/Tottenham Hotspur) - 0 Punkte © getty 3/31 Platz 29: Isco (26/Real Madrid) - 0 Punkte © getty 4/31 Platz 28: Diego Godin (32/Atletico Madrid) - 1 Punkt © getty 5/31 Platz 25: Alisson Becker (26/FC Liverpool) - 2 Punkte © getty 6/31 Platz 25: Mario Mandzukic (32/Juventus Turin) - 2 Punkte © getty 7/31 Platz 25: Jan Oblak (25/Atletico Madrid) - 2 Punkte © getty 8/31 Platz 22: Edinson Cavani (31/Paris Saint-Germain) - 3 Punkte © getty 9/31 Platz 22: Sadio Mane (26/FC Liverpool) - 3 Punkte © getty 10/31 Platz 22: Marcelo (30/Real Madrid) - 3 Punkte © getty 11/31 Platz 19: Roberto Firmino (27/FC Liverpool) - 4 Punkte © getty 12/31 Platz 19: Ivan Rakitic (30/FC Barcelona) - 4 Punkte © getty 13/31 Platz 19: Sergio Ramos (32/Real Madrid) - 4 Punkte © getty 14/31 Platz 17: Gareth Bale (29/Real Madrid) - 6 Punkte © getty 15/31 Platz 17: Karim Benzema (30/Real Madrid) - 6 Punkte © getty 16/31 Platz 16: Sergio Agüero (30/Manchester City) - 7 Punkte © getty 17/31 Platz 15: Paul Pogba (25/Manchester United) - 9 Punkte © getty 18/31 Platz 14: Thibaut Courtois (26/Real Madrid) - 12 Punkte © getty 19/31 Platz 13: Luis Suarez (31/FC Barcelona) - 17 Punkte © getty 20/31 Platz 12: Neymar (26/Paris Saint-Germain) - 19 Punkte © getty 21/31 Platz 11: N'Golo Kante (27/FC Chelsea) - 24 Punkte © getty 22/31 Platz 10: Harry Kane (25/Tottenham Hotspur) - 25 Punkte © getty 23/31 Platz 9: Kevin de Bruyne (27/Manchester City) - 29 Punkte © getty 24/31 Platz 8: Eden Hazard (27/FC Chelsea) - 119 Punkte © getty 25/31 Platz 7: Raphael Varane (25/Real Madrid) - 121 Punkte © getty 26/31 Platz 6: Mohamed Salah (26/FC Liverpool) - 188 Punkte © getty 27/31 Platz 5: Lionel Messi (31/FC Barcelona) - fünffacher Gewinner des Ballon d'Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) - 280 Punkte © getty 28/31 Platz 4: Kylian Mbappe (19/Paris Saint-Germain) - 347 Punkte © getty 29/31 Platz 3: Antoine Griezmann (27/Atletico Madrid) - 414 Punkte © getty 30/31 Platz 2: Cristiano Ronaldo (33/Juventus Turin) - fünffacher Gewinner des Ballon d'Or (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) - 478 Punkte © getty 31/31 Platz 1: Luka Modric (33/Real Madrid) - 753 Punkte

Nach diesen drei Kriterien soll jeder Juror seinen Weltfußballer auswählen:

Individuelle und kollektive Leistungen (Erfolgsbilanz) während des Jahres Individuelle Klasse des Spielers (Talent und Fairplay) Karriere des Spielers

Jeder Juror benennt fünf Spieler und verteilt je nach Rang Punkte. Der Favorit erhält sechs Punkte. Die restlichen vier genannten Spieler erhalten vier, drei, zwei und einen Punkt.

Bei Punktegleichstand entscheidet zunächst die Anzahl der Nennungen an erster Stelle, dann an zweiter usw. Liegen die Spieler dann immer noch gleichauf, wird eine extra Abstimmungsrunde organisiert, in der die Juroren nur zwischen den punktgleichen Spielern wählen können. Als letzte Instanz entscheidet dann der Redaktionsleiter von France Football.

2018 wurde erstmals der Ballon d'Or feminin für die beste Spielerin der Welt verliehen. Auch die Trophee Kopa für den besten Spieler unter 21 Jahren hat France Football eingeführt.

Wahlmodus der The Best FIFA Football Awards: Wer darf abstimmen?

Vorab: Bei den The Best FIFA Football Awards wird nicht nur der Weltfußballer der Jahres gekürt sondern auch die Weltfußballerin, der/die Welttrainer/in im Männerbereich sowie der/die Welttrainer/in im Frauenbereich. Außerdem werden der Puskas Award für das schönste Tor des Jahres, der The-Best-Award für den besten Torhüter, ein Fan-Award und ein Fairplay-Award verliehen.

Für den The Best Award in der Kategorie "The Best - FIFA-Weltfußballer" erstellt ein Gremium aus Fußballexperten der FIFA und externer Interessensgruppen eine List von zehn Spielern. Die Auszeichnung wird basierend auf der Leistung und des Verhaltens auf und neben dem Platz vergeben. Titel spielen dabei keine Rolle. Das Gremium für die Shortlist 2019 bestand aus diesen 13 Personen:

Franco Baresi (Italien)

Cha Bumkun (Südkorea)

Fabio Capello (Italien)

Ricki Herbert (Neuseeland)

Kaka (Brasilien)

Lothar Matthäus (Deutschland)

Francisco Maturana (Kolumbien)

Hugo Sanchez (Mexiko)

Juan Sebastian Veron (Argentinien)

Xavi (Spanien)

Den Sieger bestimmt eine internationale Jury. Bei den The Best FIFA Football Awards in der Kategorie "The Best - FIFA-Weltfußballer" ist diese viergeteilt:

die aktuellen Spielführer aller Männernationalteams

die aktuellen Cheftrainer aller Männernationalteams

je ein Fachjournalist pro Gebiet, das ein Nationalteam vertritt

auf FIFA.com registrierte Fans aus aller Welt

Die Stimmen jeder Jury-Gruppe zählen zu einem Viertel - egal, wie viele Personen der jeweiligen Gruppe angehören. Es gibt lediglich eine Einschränkung: Die abstimmenden Spieler und Trainer dürfen nicht für sich selbst abstimmen.

Ähnlich wie bei der Wahl zum Sieger des Ballon d'Or vergeben die Juroren Punkte: fünf, drei und einen. Bei Gleichstand ist das Prozedere gleich wie beim Ballon d'Or. Wenn selbst danach noch Gleichstand herrscht, erhalten die Spieler die Trophäe gemeinsam.

Wann wird der Ballon d'Or verliehen?

Ein festes Datum für die Siegerehrung gibt es beim Ballon d'Or nicht. Meist bewegen sich die Bekanntgabe der Kandidaten sowie die letztliche Siegerehrung aber immer in denselben Zeiträumen. 2018 wurde die Shortlist am 8. Oktober veröffentlicht, die Preisverleihung fand am 3. Dezember statt. 2019 wurden die 30 Kandidaten am 21. Oktober bekanntgegeben. Die Siegerehrung ist für den 2. Dezember angekündigt.

Wann werden die The Best FIFA Football Awards verliehen?

Die The Best FIFA Football Awards wurden 2019 wie schon im Vorjahr am 24. September verliehen. 2017 war es der 23. Oktober, für die Saison 2016 wählte die FIFA den 9. Januar 2017.

Ballon d'Or und FIFA-Weltfußballer: Die Gewinner seit 1991

Mit Ausnahme der Vergaben zwischen 2010 und 2015 sind theoretisch verschiedene Weltfußballer möglich. Das war bisher noch nie der Fall.

Insgesamt kam es aber vor 2007 sieben Mal vor, dass der Ballon-d'Or-Gewinner - der bis 2007 ja nur Europas Fußballer des Jahres war - nicht als FIFA-Weltfußballer ausgezeichnet wurde. Und das, obwohl die FIFA-Weltfußballer stets in Europa spielten.

Jahr Ballon d'Or (France Football) FIFA-Weltfußballer 1991 Jean-Pierre Papin (Frankreich)* Lothar Matthäus (Deutschland) 1992 Marco van Basten (Niederlande)* Marco van Basten (Niederlande) 1993 Roberto Baggio (Italien)* Roberto Baggio (Italien) 1994 Hristo Stoichkov (Bulgarien)* Romario (Brasilien) 1995 George Weah (Liberia)* George Weah (Liberia) 1996 Matthias Sammer (Deutschland)* Ronaldo (Brasilien) 1997 Ronaldo (Brasilien)* Ronaldo (Brasilien) 1998 Zinedine Zidane (Frankreich)* Zinedine Zidane (Frankreich) 1999 Rivaldo (Brasilien)* Rivaldo (Brasilien) 2000 Luis Figo (Portugal)* Zinedine Zidane (Frankreich) 2001 Michael Owen (England)* Luis Figo (Portugal) 2002 Ronaldo (Brasilien)* Ronaldo (Brasilien) 2003 Pavel Nedved (Tschechien)* Zinedine Zidane (Frankreich) 2004 Andriy Shevchenko (Ukraine)* Ronaldinho (Brasilien) 2005 Ronaldinho (Brasilien)* Ronaldinho (Brasilien) 2006 Fabio Cannavaro (Italien)* Fabio Cannavaro (Italien) 2007 Kaka (Brasilien) Kaka (Brasilien) 2008 Cristiano Ronaldo (Portugal) Cristiano Ronaldo (Portugal) 2009 Lionel Messi (Argentinien) Lionel Messi (Argentinien) 2010 Lionel Messi (Argentinien) 2011 Lionel Messi (Argentinien) 2012 Lionel Messi (Argentinien) 2013 Cristiano Ronaldo (Portugal) 2014 Cristiano Ronaldo (Portugal) 2015 Lionel Messi (Argentinien) 2016 Cristiano Ronaldo (Portugal) Cristiano Ronaldo (Portugal) 2017 Cristiano Ronaldo (Portugal) Cristiano Ronaldo (Portugal) 2018 Luka Modric (Kroatien) Luka Modric (Kroatien) 2019 ? Lionel Messi (Argentinien)

*Europas Fußballer des Jahres