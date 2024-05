Trainer Tommy Stroot verlässt Frauen des VfL Wolfsburg nach der kommenden Saison

"Die Aufgabe, herausragende Persönlichkeiten und vielversprechende Talente zu einer Einheit zu formen und mit einem hungrigen Team ambitionierte Ziele zu verfolgen sowie Titel zu gewinnen, erfüllt mich nach wie vor mit Stolz und Freude", sagte Stroot: "Unabhängig davon ist bei mir und meiner Familie die Entscheidung gereift, 2025 eine neue Herausforderung anzunehmen."

Im Sommer 2021 war Stroot als Nachfolger von Stephan Lerch vom FC Twente in die Autostadt gekommen. Mit den Wölfinnen holte er in drei Jahren vier Titel. Gleich im der ersten Saison gelang ihm das Double, es folgten zwei weitere Pokal-Triumphe (2023, 2024) und der Einzug ins Finale der Champions League 2023, das der FC Barcelona gewann.

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, bedauerte die Entscheidung "außerordentlich" und erklärte: "In sehr vertrauensvollen und offenen Gesprächen hat mir Tommy seine Beweggründe dargelegt, die nicht im wirtschaftlichen Bereich liegen und die ich in vollem Umfang respektiere." Gemeinsam mit Stroot hätte Kellermann gerne "in einem immer anspruchsvoller werdenden internationalen wie nationalen Wettbewerb ein VfL-Team der Zukunft" aufgebaut.