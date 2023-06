AS Rom: Fans attackieren Final-Schiedsrichter und dessen Familie am Flughafen

Anzeige

Einige Anhänger der AS Rom haben nach dem verlorenen Endspiel in der Europa League gegen den FC Sevilla Schiedsrichter Anthony Taylor am Flughafen in Budapest, wo die Partie stattfand, attackiert.

Nach Informationen von SPOX und GOAL bewarfen die römischen Fans den Engländer, der auf dem Weg zu seinem Flieger war, mit Gegenständen und beleidigten ihn. An Taylors Seite befanden sich unter anderem seine Frau und seine Tochter.

Der Sicherheitsdienst des Flughafens griff ein ein und begleitete Taylor in einen gesicherten Bereich. Zwei seiner Begleiter haben zudem versucht, die Demonstranten zu vertreiben, woraufhin es zu einem Handgemenge kam, das im Werfen eines Stuhls gipfelte. Schließlich musste die Polizei eingreifen.

Roma-Coach José Mourinho war bereits kurze Zeit nach Abpfiff verbal auf Taylor losgegangen.

Den Unmut zog der Unparteiische unter anderem auf sich, weil er in der 75. Minute nach einem vermeintlichen Foul von Roger Ibãnez an Lucas Ocampos auf Strafstoß entschieden hatte. Nach Sichtung der TV-Bilder hatte er die Entscheidung jedoch zurückgenommen.

Sevilla hatte die Partie letztlich mit 4:1 im Elfmeterschießen gewonnen. Es war der bereits siebte Titel für die Andalusier in diesem Wettbewerb.