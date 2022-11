Wann ist die K.o.-Runde der Europa League? Datum, Termine, Auslosung für Zwischenrunde

Die laufende Europa League-Saison steuert auf die heiße Phase zu: Die K.o.-Runde. Doch wann findet die eigentlich statt? Alle Infos zu den Daten und Terminen sowie der Auslosung findet Ihr in diesem Artikel.

Auf die Gruppenphase folgt direkt das Achtelfinale, richtig? Falsch! Denn vor gut einem Jahr hat die UEFA diesbezüglich eine tiefgreifende Regeländerung vorgenommen. Mit der Einführung des Bruderwettbewerbs Conference League sah man die Chance, die drei großen internationalen Turniere praktisch miteinander zu vernetzen. Realisieren wollte man das mittels der sogenannten Playoffs, einer Zwischenrunde nach der Gruppenphase.

Dabei stehen sich die acht Gruppenzweiten der Europa League- und die acht Gruppendritten der Champions League-Vorrunde gegenüber. Die Gewinner von Hin- und Rückspiel erhalten den Zuschlag für das Achtelfinale. Die Verlierer werden von allen europäischen Wettbewerben eliminiert. Das gleiche Prozedere wird auch in der Conference League angewandt; hier stehen sich dementsprechend die Gruppendritten der Europa League und die -zweiten der Conference League gegenüber.

Wann ist die K.o.-Runde der Europa League? Datum, Termine

Ausgetragen wird diese Playoff-Zwischenrunde im Februar nächsten Jahres. Genauer gesagt an den Tagen des 16. und des 23. Februars. Wie in der vergangenen Saison finden alle acht Partien am selben Tag statt, exakt eine Woche später stehen sich die Teams im Rückspiel erneut gegenüber. Die Auwärtstorregel kommt dabei nicht zum Tragen.

Europa League: Die Termine der Saison 2022/23

Playoff-Zwischenrunde: 16. und 23. Februar 2023

16. und 23. Februar 2023 Achtelfinale: 09. und 16. März 2023

09. und 16. März 2023 Viertelfinale: 13. und 20. April 2023

13. und 20. April 2023 Halbfinale: 11. und 18. Mai 2023

11. und 18. Mai 2023 Finale: 31. Mai 2023

Europa League: Wann ist die Auslosung der Zwischenrunde?

Die Ziehung der Playoff-Begegnungen der Europa League findet am kommenden Montag, dem 7. November um 13 Uhr statt. Als Austragungsort dient traditionell das Haus des europäischen Fußballs im schweizerischen Nyon. Das Event findet damit direkt im Anschluss an die Champions League-Auslosung statt.

Als Beschränkung wurde vorab nur eine genannt: Zwei Mannschaften desselben Verbandes, also aus der selben europäischen Liga, können nicht aufeinandertreffen. Damit schließt sich aus deutscher Perspektive schon einmal aus, dass sich Bayer Leverkusen und Union Berlin gegenüberstehen. Es wäre das einzig mögliche deutsche Match-Up in der Zwischenrunde gewesen.

Europa League: Übertragung der Auslosung im TV und Livestream

Gute Nachrichten auch für alle, die sich die Veranstaltung live anschauen möchten. Die Auslosung wird gleich bei mehreren Anbietern zu sehen sein.

Mit DAZN, Amazon PrimeVideo und Sky Go stehen insgesamt drei Streamingplattformen für Euch zur Auswahl. Wer die Losung dagegen im linearen Fernsehen verfolgen will, muss einen Sky Q-Receiver besitzen. Denn nur der darüber empfängliche Pay-TV-Sender Sky Sport News HD deckt diesen Übertragungsweg ab.

© getty Juventus Turin spielt im kommenden Jahr in der Europa League.

Wann ist die K.o.-Runde der Europa League? Datum, Termine, Auslosung für Zwischenrunde - Diese Teilnehmer stehen bereits fest

Insgesamt 16 Mannschaften werden sich an der Zwischenrunde beteiligen: Die acht Gruppenzweiten der Europa League auf der einen Seite und die acht Gruppendritten der Champions League auf der anderen Seite.

Noch stehen allerdings nicht alle Teilnehmer fest. SPOX gibt Euch einen Überblick.

Zweite der Europa League:

acht noch offen

Dritte der Champions League:

Ajax Amsterdam (Gruppe A, NED)

Bayer Leverkusen (Gruppe B, DE)

FC Barcelona (Gruppe C, ESP)

Sporting Lissabon (Gruppe D, POR)

RB Salzburg (Gruppe E, AUT)

Schachtjor Donezk (Gruppe F, UKR)

FC Sevilla (Gruppe G, ESP)

Juventus Turin (Gruppe H, ITA)

Wann ist die K.o.-Runde der Europa League? Datum, Termine, Auslosung für Zwischenrunde - Die letzten Gewinner der Europa League