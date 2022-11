Europa League, Gruppenphase: Das passiert bei Punktgleichheit, Szenarien zum Weiterkommen

Der finale Spieltag in der Vorrunde der Europa League steht vor der Tür. Hier erklären wir Euch, welche Teams welche Ergebnisse zum Weiterkommen in die K.o.-Runde brauchen und was bei Punktgleichheit passiert.

In der Europa League steht uns die Woche der Entscheidung bevor: Der letzte Spieltag wird ausgetragen und kann in so manchen Gruppen noch einmal für jede Menge Wirbel sorgen. Auch die zwei deutschen Mannschaften, Union Berlin und SC Freiburg sind gefordert. Die Köpenicker stehen dabei unter Zugzwang; gewinnen sie nicht das Spiel gegen Spitzenreiter Saint-Gilloise, dann droht das Vorrunden-Aus.

Wer in die K.o.-Runde der zweithöchsten internationalen Spielklasse Europas einziehen will, muss nach Beendigung der Vorrunde wenigstens den zweiten Platz belegen. In dem Fall allerdings, gilt es noch sich in den Europa League-Playoffs zu behaupten. Denn nur dem Spitzenreiter ist ein Achtelfinalticket garantiert. Die Drittplatzierten einer Gruppe sind ebenfalls in den Playoffs gefordert - jedoch in denen der Conference League. Das Schlusslicht wird gänzlich aus den internationalen Wettbewerben eliminiert.

Doch welche Ergebnisse brauchen die einzelnen Mannschaften nun, um den Achtelfinaltraum aufrechtzuerhalten? Und was passiert eigentlich im Falle der Punktgleichheit? SPOX hat die Antworten.

Europa League, Gruppenphase: Das passiert bei Punktgleichheit

Haben zwei Mannschaften nach den sechs Spieltagen der Gruppenphase tatsächlich dieselbe Anzahl an Punkten, dann kommt es zum sogenannten Tie-Break. In diesem Fall wird ein Kriterium zu Rate gezogen, was über das Weiterkommen entscheidet. Insofern auch hier die Gegebenheiten beider Teams identisch sind, verwendet man das nächste. So geht es weiter bis eine Mannschaft den Vorteil gegenüber der anderen besitzt.

Tie-Break-Kriterien (bei Punktgleichheit):

Direkter Vergleich Auswärtstorregel bei direktem Vergleich Tordifferenz Erzielte Tore gesamt Erzielte Auswärtstore gesamt Anzahl Siege Anzahl Auswärtssiege Fair-Play-Wertung UEFA Klub-Koeffizient

Gleichzeitig ist auch möglich, dass drei Teams dieselbe Anzahl an Punkten besitzen - aber was dann? In diesem Fall wird eine Tabelle errechnet, die nur aus den Ergebnissen der Spiele der betreffenden Mannschaften besteht. Das Ergebnis wird schließlich in die Gesamttabelle eingeordnet.

© getty Der SC Freiburg steht bereits sicher im Achtelfinale der Europa League.

Europa League, Gruppenphase: Szenarien zum Weiterkommen

Vor dem letzten Spieltag der Europa League-Gruppenphase werden noch sechs weitere Teams gesucht, die die Chance aufs Weiterkommen aufrechterhalten können. Dazu zählt unter anderem auch Union Berlin in Gruppe D.

Bereits sicher für das Achtelfinale oder die Europa League-Playoffs qualifiziert haben sich folgende Mannschaften: FC Arsenal, PSV Eindhoven, Fenerbahce SK, Stade Rennes, Real Betis Sevilla, Royal Saint-Gilloise, Real Sociedad, SC Freiburg und Ferencvaros Budapest.

Europa League, Gruppenphase: Szenarien der Gruppe A

In Gruppe A sind der FC Arsenal und PSV Eindhoven bereits uneinholbar der Konkurrenz enteilt. Einzig das Duell um den sicheren Achtelfinaleinzug steht noch aus. Dieser wird jedoch in einem Fernduell ausgefochten.

Europa League, Gruppenphase: Szenarien der Gruppe B

Auch in Gruppe B werden nach dem letzten Spieltag ganz sicher dieselben beiden Mannschaften ganz oben stehen: Fenerbahce SK und Stade Rennes. Die zwei Klubs stehen aktuell bei genau elf Punkten, auch die beiden direkten Duelle endeten jeweils im Unentschieden. Weil die Franzosen dabei ein Auswärtstor mehr geschossen haben, gilt ihnen der Vorteil sollten beide Teams gewinnen.

Europa League, Gruppenphase: Szenarien der Gruppe C

In Gruppe C dagegen ist nur eines klar: Den Spaniern von Real Betis Sevilla ist der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Danach jedoch streiten sich der amtierende Conference League-Gewinner AS Rom und der bulgarische Klub Ludogorez Rasgrad um den zweiten Platz. Im letzten Spiel der Vorrunde stehen sich beide Teams noch einmal gegenüber. Das Hinspiel hatte Ludogorez vor heimischen Publikum mit 2:1 gewonnen. Für Trainer Mourinho und seine Römer braucht es daher einen Sieg.

AS Rom kommt weiter, wenn:

... sie gegen Ludogorez Rasgrad gewinnen

Ludogorez Rasgrad kommt weiter, wenn:

... sie gegen AS Rom nicht verlieren

Europa League, Gruppenphase: Szenarien der Gruppe D

Auch in Gruppe D gibt es einen unangefochtenen Sieger: Das belgische Überraschungsteam aus Saint-Gilloise. Dahinter folgen Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin und das portugiesische Team Sporting Braga mit neun respektive sieben Punkten. Der rettende zweite Tabellenplatz wird hier im Fernduell verlost.

Union Berlin kommt weiter, wenn:

... sie gegen Union Saint-Gilloise gewinnen

Sporting Braga kommt weiter, wenn:

... sie gegen Malmö FF gewinnen und Union Berlin gleichzeitig nicht gewinnt

Europa League, Gruppenphase: Szenarien der Gruppe E

Mit Real Sociedad San Sebastian steht eine Mannschaft am Tabellenanfang von Gruppe E, die man da wohl nicht unbedingt erwartet hätte. Erst danach folgen die Red Devils von Manchester United mit drei Punkten Rückstand. Aufgrund dessen und dem 0:1-Sieg im Hinspiel ist den Spaniern der Gruppensieg wohl kaum noch zu nehmen.

Die ten Haag-Truppe müsste hier auswärts schon einen Sieg mit wenigstens zwei Toren Vorsprung einfahren.

Europa League, Gruppenphase: Szenarien der Gruppe F

Noch so gut wie alles möglich ist dagegen in Gruppe G. Das Führungsduo Lazio Rom und Sturm Graz hat jeweils genau drei Punkte Vorsprung auf Feyenoord und Midtjylland. Die möglichen Szenarien in der Gruppe seht Ihr im folgenden.

Lazio Rom kommt weiter, wenn:

... sie mindestens Unentschieden gegen Feyenoord Rotterdam spielen

Sturm Graz kommt weiter, wenn:

... sie mindestens Unentschieden gegen FC Midtjylland spielen

... Lazio Rom verliert

Feyenoord Rotterdam kommt weiter, wenn:

... sie gegen Lazio Rom mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, dabei aber maximal zwei Gegentore kassieren

FC MIdtjylland kommt weiter, wenn:

... sie gegen Sturm Graz 1:0 gewinnen

... sie gegen Sturm Graz mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen

Europa League, Gruppenphase: Szenarien der Gruppe G

Mit dem SC Freiburg steht in Gruppe G bereits der sichere Gruppenerste fest. Wer dagegen das Rennen auf Rang zwei macht, steht noch aus. Vor dem letzten Spieltag grüßt der aserbaidschanische Klub Qarabag Agdam vom zweiten Platz. Einen Punkt dahinter findet sich der FC Nantes auf Frankreich wieder. Die Entscheidung um den zweiten Tabellenplatz fällt im Fernduell.

Qarabag Agdam kommt weiter, wenn:

... sie gegen den SC Freiburg gewinnen

... sie gegen den SC Freiburg unentschieden spielen, Nantes aber gleichzeitig nicht gewinnt

FC Nantes kommt weiter, wenn:

... sie gegen Olympiakos Piräus gewinnen

Europa League, Gruppenphase: Szenarien der Gruppe H

Dank eines Vorsprungs von insgesamt drei Punkten und dem Sieg im direkten Aufeinandertreffen ist der ungarische Rekordmeister Ferencvaros Budapest schon fixer Teilnehmer des Europa Leagie-Achtelfinals. Der Kampf ums Playoff-Ticket ist dagegen noch völlig offen. Die besten Chancen kommen zwar dem AS Monaco mit sieben Punkten zu, Trabzonspor und Roter Stern Belgrad liegen den Monegassen mit jeweils sechs Punkten aber unmittelbar im Nacken.

AS Monaco kommt weiter, wenn:

... sie gegen Roter Stern Belgrad gewinnen

... sie gegen Roter Stern Belgrad unentschieden spielen, Trabzonspor gleichzeitig auch unentschieden spielt

Trabzonspor kommt weiter, wenn:

... sie gegen Ferencvaros Budapest gewinnen und AS Monaco unentschieden spielt

... sie gegen Ferencvaros Budapest gewinnen und Roter Stern Belgrad gleichzeitig gegen Monaco gewinnt, aber dabei eine schlechtere Tordifferenz aufweist

Roter Stern Belgrad kommt weiter, wenn:

... sie gegen AS Monaco gewinnen und Trabzonspor nicht gegen Ferencvaros Budapest gewinnt

... sie gegen AS Monaco gewinnen und Trabzonspor gegen Ferencvaros Budapest gewinnt, aber eine schlechtere Tordifferenz aufweist

Europa League, Gruppenphase: Das passiert bei Punktgleichheit, Szenarien zum Weiterkommen - Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte der Europa League liegen in dieser Saison in Händen des Unternehmens RTL. Auf der hauseigenen Plattform RTL+ wird eine Auswahl der Spiele zu sehen sein. Darüber hinaus läuft ein Highlight-Spiel auch im Free-TV.

Voraussetzung für den Zugriff auf die Übertragungen ist das Vorhandensein eines entsprechenden Abonnements. Dieses ist derzeit ab dem Preis von 4,99 Euro pro Monat zu haben. Den kostenlosen Probemonat könnt Ihr Euch hier sichern.

Europa League, Gruppenphase: Die Begegnungen des 6. Spieltages

Alle 16 Partien werden am Donnerstag, dem 3. November ausgetragen.