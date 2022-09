Sporting Braga vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin bestreitet heute in der Europa League das zweite Gruppenspiel und trifft dabei auf Sporting Braga. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

In der Europa League wird am heutigen Donnerstag, den 15. September, der zweite Spieltag der Gruppenphase absolviert. Insgesamt stehen 15 Partien an - acht davon werden um 18.45 Uhr, die anderen sieben um 21.00 Uhr angepfiffen. Das Spiel zwischen Arsenal und PSV Eindhoven musste abgesagt werden, weil wegen der verstorbenen britische Königin Elizabeth II. nicht genügend Polizeipersonal in London zur Verfügung steht.

Eine der 15 Spiele am heutigen Abend ist auch das zwischen dem portugiesischen Topklub Sporting Braga und Union Berlin. Das Duell wird um 21 Uhr im Estádio Municipal de Braga angepfiffen. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Royale Union Saint-Gilloise wollen die Eisernen heute ihren ersten Sieg feiern.

Sporting Braga vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Europa League liegen auch in dieser Saison bei der RTL Mediengruppe. Während Braga gegen Union nicht im Free-TV gezeigt wird, ist es dafür bei RTL+, dem Streamingdienst von RTL, zu sehen. Die Übertragung beginnt um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. An jedem Spieltag wird bei RTL+ auch eine Spieltagskonferenz angeboten, die neben Spielen der Europa League auch die der Conference League beinhaltet. Dies ist auch heute der Fall, Braga vs. Unio Berlin ist Teil davon.

Mit dem Season Pass erhaltet Ihr zehn Monate lang Zugriff auf die Topspiele der Europa League und Conference League. Die Kosten dafür betragen 29,90 Euro.

Sporting Braga vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Zudem wird das Spektakel heute auch live getickert. Den Liveticker dafür bietet SPOX auf seiner Website an. Tore, Elfmeter, Rote Karten - Ihr verpasst damit garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Sporting Braga und Union Berlin.

Sporting Braga vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Sporting Braga vs. Union Berlin

Sporting Braga vs. Union Berlin Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 2

2 Datum: 15. September 2022

15. September 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estádio Municipal de Braga, Braga

Estádio Municipal de Braga, Braga Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

