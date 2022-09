Sporting Braga vs. Union Berlin: Europa League JETZT im Liveticker - 0:0

Union Berlin trifft heute in der Europa-League-Gruppenphase auf Sporting Braga aus Portugal. Hier könnt Ihr die ganze Partie im Liveticker mitverfolgen.

Nach der 0:1-Auftkaktniederlage in der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise wagt Union Berlin heute den zweiten Versuch, in der Gruppenphase zu punkten. Es geht gegen den portugiesischen Topklub Sporting Braga. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine spielentscheidende Aktion.

Sporting Braga - Union Berlin 0:0 Tore Aufstellung Braga Matheus - Fabiano, Tormena, Paulo Oliveira, Sequeira - Al Musrati, Racic, Ricardo Horta - Alvaro Djalo, Vitinha, Banza Aufstellung Union Rönnow - Knoche, Jaeckel, Diogo Leite - Ryerson, Schäfer, Haberer, R. Khedira, Puchacz - Siebatcheu, Becker Gelbe Karten

Sporting Braga vs. Union Berlin: Europa League JETZT im Liveticker

14.: Stark, wie Becker einen langen wie hohen Ball von Rönnow unter Bedrängnis aus der Luft pflückt. Der klebt förmlich an seinem Fuß, und seinen Gegenspieler hat er mit derselben Bewegung auch noch abgewimmelt. Dann sitzt auch der Steilpass zu Jordan. Dessen Winkel beim Abschluss ist rechts im Strafraum spitz, er versucht es mit dem Heber. Das hat Keeper Matheus gerochen. Mit den Händen in der Luft rutscht er in den Zweikampf und wehrt ab. Ganz starke Aktion von allen Beteiligten.

11.: Union hat nicht unbedingt mehr vom Spiel, ist aber torgefährlicher. Immer wieder segeln weite und hohe Bälle in den Strafraum von Keeper Matheus. Ein ernst zu nehmender Abschluss lässt zwar noch auf sich warten. Doch die Gäste sind zumindest in Reichweite und spielen nach einem Plan, um den gegnerischen Strafraum zu beschäftigen.

9.: Jetzt sehen wir aber die erste Torchance. Zwar keine dicke, aber immerhin. Flanke von Ryerson von der rechten Außenlinie, in der Mitte behauptet sich Jordan und setzt seinen schwierigen Kopfball einen guten Meter am langen Pfosten vorbei.

8.: Erste Aufregung gibt es im Braga-Strafraum, als Becker tief geschickt wird und schnell auf Jordan in der Mitte querlegt. Der scheitert am Keeper und am Pfosten, man könnte von einer dicken, dicken Chance sprechen. Doch der folgende Abseitspfiff und die Bestätigung per TV-Replay nehmen den Dampf wieder vom Kesserl.

7.: Auffällig außerdem in Braga: Es wird in einem halben Stadion gespielt. Die Hintertortribünen sind im Estadio Municipal de Braga schlichtweg nicht existent. Ein ungewohnter Anblick.

5.: Braga legt einen guten Start hin, übernimmt die Kontrolle und lässt den Ball laufen. Union beschränkt sich erstmal auf die bekannte Zweikampfstärke und schnelles Umschalten.

3.: Trimmel ist heute bei Union mal nicht von Anfang an dabei, das kommt nicht zu häufig vor. Khedira trägt in dessen Abwesenheit heute die Kapitänsbinde.

Sporting Braga vs. Union Berlin: Europa League JETZT im Liveticker - Anstoß

1.: Los geht's! Der Schiedsrichter heißt Filip Glova und kommt aus der Slowakei.

Sporting Braga vs. Union Berlin: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Braga und Union weisen einige Parallelen auf. So ist Braga vergleichbar furios in die Saison gestartet und steht trotz Underdog-Attitude nach sechs Spielen und fünf Siegen bei einem Remis ungeschlagen auf dem 2. Platz der Primeira Liga. Die letzten sechs Spiele haben die heutigen Gastgeber allesamt gewonnen, übrigens auch, und das haben sie Union eben voraus, zum Auftakt der Europa League. 2:0 hieß es am Ende gegen Malmö FF.

Vor Beginn: Der Tabellenführer der Bundesliga ist im Europapokal zu Gast in Portugal! Aber nein, es spielt nicht der FC Bayern gegen Sporting oder Porto. Stattdessen reist ein kleiner Verein aus dem tiefsten Osten Berlins nach Braga. Union Berlin will nach einem fulminanten Bundesliga-Start nun auch in der Europa League einschlagen. Und die Auftaktniederlage vor einer Woche gegen Saint-Gilloise vergessen machen.

Vor Beginn: Bei Union Berlin kehrt Stammkeeper Rönnow für Grill ins Tor zurück. Zudem feiert Puchacz auf der linken Seite sein Pflichtspieldebüt für die Eisernen und spielt für Trimmel. Das macht in Endsumme zwei Wechsel im Vergleich zum 1:0-Erfolg am vergangenen Sonntag in Köln, für die sich Trainer Fischer entschieden hat.

Vor Beginn: Und so geht Union Berlin ins Spiel: Rönnow - Knoche, Jaeckel, Leite - Ryerson, Schäfer, Khedira, Puchacz - Haberer - Jordan, Becker.

Vor Beginn: Das ist die Aufstellung von Braga: Matheus - Fabiano, Tormena, Paulo Oliveira, Sequeira - Al Musrati, Racic, Horta - Djalo, V. Oliveira, Banza.

Vor Beginn: Union Berlin musste sich am ersten Spieltag vor einer Woche zuhause gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien 0:1 geschlagen geben und steht daher noch ohne Punkt da. Sporting Braga hingegen gewann sein Auftaktspiel gegen den Malmö FF mit 2:0 und führt die Tabelle wegen der besseren Tordifferenz an.

Vor Beginn: Die Partie des zweiten Spieltags in der Gruppe D geht um 21 Uhr im Estádio Municipal de Braga (Braga) los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Europa-League-Gruppenspiel zwischen Sporting Braga und Union Berlin.

Sporting Braga vs. Union Berlin: Europa League heute im TV und Livestream

In Deutschland kümmert sich heute lediglich RTL+, der Streamingdienst von RTL, um die Übertragung der Partie zwischen Sporting Braga und Union Berlin. Zugriff auf RTL+ bekommt Ihr mit dem Season Pass, der 29,90 Euro kostet und die Topspiele der Europa League und Conference League anbietet.

