Der SC Freiburg bestreitet heute seine erste Europa-League-Partie der Saison gegen Qarabag. Alle Informationen zu der Übertragung des Duells und wo Ihr die Europa-League-Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Tag beginnt die Europa-League-Saison 2022/23. Der SC Freiburg duelliert sich am 1. Spieltag in der Gruppe G mit Qarabag. Kann die Elf von Christian Streich den Auftakt in die Europapokalsaison erfolgreich gestalten?

SC Freiburg vs. Qarabag, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Der SC Freiburg empfängt Qarabag am heutigen Donnerstag, den 08. September, am 1. Gruppenspieltag der Europa League. Das Duell in der Gruppe G beginnt um 21.00 Uhr im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Der SC Freiburg dürfte mit einer breiten Brust in das heutige Europa-League-Spiel gegen Qarabag gehen, der Saisonauftakt verlief für den heutigen Gastgeber nahezu perfekt. Am vergangenen Wochenende konnte der SC Freiburg Bayer Leverkusen mit 3:2 bezwingen und ist damit aktuell Tabellenführer in der Bundesliga! Die Mannschaft rund um die Führungsspieler Matthias Ginter und Vincenzo Grifo zeigte sich zuletzt äußerst stabil. Für das Team von Christian Streich kommt es nun aber in den Englischen Wochen zum echten Härtetest. Ist der Kader der Freiburger bereit für die Dreifachbelastung?

© getty Rückkehrer Matthias Ginter ist eine wichtige Säule in der Freiburger Defensive.

Mit dem aserbaidschanischen Erstligisten Qarabag wartet auf den SC Freiburg am heutigen Tag ein unangenehmer Gegner. Nur knapp schieden die heutigen Gäste in der Champions-League-Qualifikation gegen Viktoria Pilsen aus. Nun muss Qarabag in der Gruppe gegen den SC Freiburg, den FC Nantes und Olympiakos Piräus antreten. Kann Qarabag heute Punkte aus Freiburg mitnehmen?

SC Freiburg vs. Qarabag, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: 1. Spieltag, Europa League

1. Spieltag, Europa League Duell: SC Freiburg vs. Qarabag

SC Freiburg vs. Qarabag Datum: 08. September

08. September Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Europa-Park Stadion, Freiburg Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Übertragung im Liveticker: SPOX

SC Freiburg vs. Qarabag, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Qarabag könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV sehen. RTL zeigt die Europa-League-Partie heute ab 20.15 Uhr. Der Privatsender besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte aller Spiele in dieser Europa-League-Saison. Für RTL ist als Kommentatoren-Duo heute Marco Hagemann und Steffen Freund im Einsatz. Das Spiel beginnt um 21.00 Uhr.

Im Livestream zeigt RTL die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und Qarabag ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream des Privatsenders findet Ihr auf RTL+. Im Livestream auf RTL+ könnt Ihr das Duell zudem in der Konferenz verfolgen. Der Livestream der Konferenz beginnt um 18.10 Uhr. Um RTL+ nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, welches im Monat 4,99 Euro kostet. Das Abonnement könnt Ihr alternativ einen Monat kostenlos testen.

SC Freiburg vs. Qarabag, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch SC Freiburg vs. Qarabag heute im Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

SC Freiburg vs. Qarabag, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe G im Überblick