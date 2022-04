Frankfurts "heißer Tanz" bei West Ham: "Wir wollen nach Sevilla"

Eintracht Frankfurt träumt vom ersten europäischen Finale seit 42 Jahren. Dafür braucht es bei West Ham mal wieder eine magische Nacht - diesmal ohne Heimspielatmosphäre.

Sevilla, Barcelona, London und dann doch bitte noch einmal Sevilla - so die Wunsch-Flugroute der "Euro-Adler": Die europäische Traumreise von Eintracht Frankfurt soll erst dort enden, wo sie so verheißungsvoll begonnen hat.

Nicht zuletzt die Sensation im Jahrhundertspiel im Camp Nou schürt vor dem Halbfinale bei West Ham United eine schier unermessliche Titellust. "Barcelona war ein überragendes Highlight, aber unsere Reise sollte noch nicht zu Ende sein. Wir wollen nach Sevilla", sagte Kapitän Sebastian Rode selbstbewusst.

Am 18. Mai könnten die Hessen 42 Jahre nach ihrem Triumph im UEFA Cup im Stadion von Rekordsieger FC Sevilla mal wieder nach einer europäischen Trophäe greifen, den Grundstein gilt es im Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr) im Londoner Olympiastadion zu legen.

Man sei "längst in den Play-offs, nun geht's in die Finals", spornte Trainer Oliver Glasner seine Mannschaft an. Und die Hoffnung auf eine gute Ausgangslage für das Heimspiel am 5. Mai kommt nicht von ungefähr.

Denn auswärts liefert die launische Diva vom Main in dieser Saison regelmäßig magische Nächte. Kein anderes Team blieb in der Europa League in der Fremde ungeschlagen, die bisherigen K.o.-Duelle mit Betis Sevilla und dem FC Barcelona entschied die Eintracht jeweils im gegnerischen Stadion für sich. Doch eines ist diesmal anders - Frankfurt bekommt erstmals eine enorme Fanwucht des Gegners zu spüren.

"Kaputt im Camp Nou": Presse zerlegt Barca © getty 1/13 Eintracht Frankfurt hat sensationell den großen FC Barcelona aus der Europa-League geworfen. Die SGE gewann das Rückspiel im Camp Nou in Barcelona mit 3:2. SPOX hat für euch die besten internationalen Pressestimmen gesammelt. Los gehts! © Mundo Deportivo 2/13 Spanien - Mundo Deportivo: “Kaputt im Camp Nou. Was für eine Enttäuschung! Niemand hat kommen sehen, dass es eine der traurigsten Nächte im Camp Nou werden würde. Das Stadion wurde von deutschen Fans übernommen und Barca erleidet erneut Schiffbruch.” © as 3/13 AS: “Zuhause untergegangen! Barcelona verspielt Titel und Champions-League-Qualifikation. Das Barca-Stadion wurde zum Waldstadion. Fremd im eigenen Haus: Ein Skandal!” © Marca 4/13 Marca: “ Ein weiterer Titel, der Barcelona entgeht! Chancenlos gegen eine fantastische Eintracht mit fast 20.000 Fans. Die Osterferien haben die Kräfte auf der Tribüne ausgeglichen.” © Sport 5/13 Sport: “Barcelona verlässt Europa in einer Albtraum-Nacht! Als Gäste zuhause gespielt: Ein Großteil der Tribüne waren Eintracht-Fans. Das gab es noch nie. Ungeheuerlich!” © getty 6/13 Italien - La Gazzetta dello Sport: “Was für ein trauriges Aus für Barca! Eintracht dominiert die seit 15 Spielen ungeschlagene Mannschaft von Xavi. Die Niederlage begann schon am Ticketschalter.” © getty 7/13 La Repubblica: "Wahnsinn in Barcelona. Der Gigant Barca muss gegen Eintracht kapitulieren. Der Untergang der Götter: Jetzt muss sich Eintracht gegen West Ham messen." © getty 8/13 Corriere dello Sport: "Der Sturz des Giganten: Barca muss eine schwere Demütigung hinnehmen. Eine sprachlose Mannschaft muss zusehen, wie die deutschen Fans in ihrem Stadion ungebremst feiern." © getty 9/13 England - The Times: "Barca stürzt aus der Europa League. Eintracht Frankfurt gelingt ein Schock-Sieg. Angetrieben von der unfassbaren Menge von 20.000 mitgereisten Fans hat Frankfurt die Katalanen übertrumpft." © getty 10/13 The Sun: "Auba und Co gedemütigt, als der Riese im Camp Nou gestürzt wird." © getty 11/13 Mirror: "Demütigung! Barcelona aus der Europa League geworfen in einem großen Schock durch Eintracht Frankfurt." © getty 12/13 Österreich - Kronen-Zeitung: "Sensation! Glasners Eintracht demütigt Barcelona. Wahnsinn! Frankfurt gewann beim großen FC Barcelona mit 3:2 am Ende in Unterzahl und steht im Halbfinale der Europa League." © getty 13/13 Frankreich - L'Equipe: "Die Ernüchterung von Barca. Eintracht Frankfurt hat die Sensation geschafft und sich im Camp Nou durchgesetzt, das größtenteils in Weiß geschmückt war."

SGE-Ärger über Fan-Regularien: "Das ist der größte Dreck"

Heimspielatmosphäre wie beim 2:1 in Sevilla oder gar eine "Adler-Invasion" mit 30.000 weiß gekleideten Anhängern wie beim 3:2 im Camp Nou wird es nicht geben - Rauswurf statt hessischer Party lautet das britische Motto. "Das ist der größte Dreck und ich schäme mich dafür", schimpfte Vereinspräsident Peter Fischer im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF mit Blick auf die Ankündigungen der Hammers.

Er schäme sich, "dass man uns heute schon bedroht: Jeden, den wir im Stadion erwischen, der sich als Eintrachtler zu erkennen gibt, den schmeißen wir raus". Nur das Minimalkontingent von 3000 Tickets gibt es für die Eintracht-Anhänger, ansonsten kündigten die Gastgeber eine "Zero Tolerance Policy" an.

Schon im Halbfinale 2019 beim FC Chelsea machte die SGE damit schlechte Erfahrungen, viele Fans wurden damals des Stadions verwiesen. "Doch die 3000 werden trotzdem versuchen, ein Heimspiel draus zu machen", sagte Fischer trotzig.

Netzreaktionen: "Keine große Umstellung für Lewandowski" © getty 1/15 Eintracht Frankfurt hat es geschafft! Mit 3:2 gewannen die Adler im Camp Nou gegen den FC Barcelona, der Lohn ist das Halbfinale der Europa League. So reagierte das Netz auf die große Leistung - von Mannschaft und Fans. © Twitter 2/15 Christoph Biermann (11Freunde) © getty 3/15 Eintracht Frankfurt © Twitter 4/15 Frank Lussem (kicker) © Twitter 5/15 Philipp Köster (Chefredakteur von 11Freunde) © Twitter 6/15 Günter Klein (Münchner Merkur) © Twitter 7/15 Thomas Nowag (SID) © Twitter 8/15 © Twitter 9/15 Oliver Wurm (Journalist) © Twitter 10/15 Thomas Nowag (SID) © Twitter 11/15 Marcus Bark (freier Journalist) © Twitter 12/15 © Twitter 13/15 Stefan Buczko (freier Journalist) © Twitter 14/15 © Twitter 15/15

West Ham: Frankfurt "Wichtigstes Spiel seit Jahren"

Ohnehin bedarf es keiner Extramotivation. "Wir brennen darauf, die Vorfreude ist riesig", betonte Rode. Trotz der Vielzahl an englischen Wochen gebe es "keine Müdigkeit, jetzt gibt es Freude und Begeisterung. Wir werden bereit sein", ergänzte Glasner.

Dabei gilt es auch Revanche zu nehmen für die bittere Pleite im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger im Jahr 1976. Denn damals schied Frankfurt trotz eines 2:1-Erfolgs im Hinspiel durch ein 1:3 im Rückspiel noch aus. "Unsere Jungs müssen die Rechnung von 1976 begleichen", forderte der damalige Eintracht-Star Karl-Heinz Körbel.

West Ham schreibt auf seiner Vereinshomepage vom "wichtigsten Spiel seit Jahren". Die Eintracht darf sich also sicher auf den von Glasner heraufbeschworenen "heißen Tanz" einstellen.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

West Ham United: Areola - Coufal, Dawson, Cresswell, Johnson - Soucek, Rice - Bowen, Fornals, Lanzini - Antonio. - Teammanager: Moyes

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Hinteregger - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Lindström, Kamada - Borre. - Trainer: Glasner

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)