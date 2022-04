West Ham United vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Frankfurter Festspiele in der Europa League gehen weiter. Im Halbfinal-Hinspiel trifft die SGE auf West Ham United. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Spiel rund um Übertragung, Liveticker und voraussichtliche Aufstellungen.

Nach dem sensationellen Erfolg von Eintracht Frankfurt über den FC Barcelona im Viertelfinale der Europa League geht es für die SGE gegen West Ham United weiter. Zunächst steht das Hinspiel in London an.

Im Folgenden stellen wir Euch die wichtigsten Infos rund um das Spiel zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker als auch den voraussichtlichen Aufstellungen bereit.

Europa League: Das Halbfinale im Überblick

Anpfiff auf der Insel ist am heutigen Donnerstag um 21 Uhr. Bereits eine Woche später finden die Rückspiele statt.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Runde Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr RB Leipzig Glasgow Rangers Hinspiel Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr West Ham United Eintracht Frankfurt Hinspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Glasgow Rangers RB Leipzig Rückspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Eintracht Frankfurt West Ham United Rückspiel

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV und Livestream

Im Gegensatz zur Champions League ist die Europa League in dieser Saison vereinzelt im deutschen Free-TV zu sehen. Für die Partie West Ham United gegen Eintracht Frankfurt ist diese gesichert.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im Free-TV

RTL hat sich die Übertragungsrechte an der EL gesichert. Der Free-TV-Sender zeigt dementsprechend das Duell Frankfurt gegen West Ham live und in voller Länge.

Ab 20.15 Uhr beginnt der Sender mit der Übertragung. Dann begrüßt Euch Moderatorin Laura Papendick und stimmt Euch gemeinsam mit Experte Karl-Heinz Riedle auf das Spiel ein.

Kommentieren wird die Begegnung Marco Hagemann. Ihm steht Steffen Freund als Co-Kommentator zur Seite.

Eine weitere Möglichkeit, West Ham gegen Frankfurt im Free-TV zu verfolgen, bietet der österreichische Free-TV-Sender ORF1 an. Der Sender ist in Teilen Deutschlands empfangbar.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im Livestream

Darüber hinaus bietet RTL auch eine Übertragung im Livestream an. Diese ist jedoch kostenpflichtig.

Dafür benötigt Ihr ein Abo von RTL+. Dieses kostet 4,99 Euro pro Monat und kann mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.

Außerdem könnt Ihr damit auch das parallele Spiel zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers und die Konferenz der beiden Spiele verfolgen.

Hier geht es zum Livestream West Ham United vs. Eintracht Frankfurt.

Hier geht es zum Livestream der Konferenz.

© getty Eintracht Frankfurt warf im Viertelfinale den FC Barcelona aus dem Wettbewerb.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Europa League

Runde: Halbfinale, Hinspiel

Halbfinale, Hinspiel Datum: 28. April 2022

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Ort: London Stadium (London)

London Stadium (London) Übertragung: RTL

Liveticker: SPOX

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute im Liveticker

Wie gewohnt begleitet SPOX die Spiele der deutschen Mannschaften im internationalen Geschäft schriftlich. Zum Hinspiel der SGE in London bieten wir einen eigenen Ticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Europa-League-Halbfinals zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt.

© getty Djibril Sow steht Eintracht Frankfurt im Halbfinale der Europa League gegen West Ham United wieder zur Verfügung.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Im Hinspiel muss Eintracht Frankfurt auf Kristijan Jakic verzichten. Der Mittelfeldspieler fehlt gelbgesperrt. Ebenfalls gesperrt ist Evan N'Dicka nach seiner Gelb-Roten Karte im Camp Nou.

Dafür kehrt Djibril Sow in den Kader zurück. Der Schweizer laborierte zuletzt an Kniebeschwerden, meldete sich pünktlich zum Auswärtsspiel in London fit. "Ich rechne mit 90 Minuten", sagte Trainer Oliver Glasner angesprochen auf die Personalie.

Auf Seiten der Londoner kann Trainer David Moyes auf Aaron Cresswell wegen einer Rot-Sperre nicht zurückgreifen. Stattdessen dürfte Arthur Masuaku die Linksverteidiger-Position bekleiden.

West Ham United: Areola - Coufal, Johnson, Dawson, Masuaka - Soucek, Rice - Bowen, Lanzini, Fornals - Antonio

Areola - Coufal, Johnson, Dawson, Masuaka - Soucek, Rice - Bowen, Lanzini, Fornals - Antonio Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Hinteregger - Knauff, Rode, Sow, Kostic - Kamada, Lindström - Borre

