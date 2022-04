Das Viertelfinale der Europa League ist offiziell eröffnet. In einem von drei gleichzeitig stattfindenden Spielen empfängt Eintracht Frankfurt den FC Barcelona. Hier klären wir, ob das Spiel im Free-TV gezeigt wird.

Für die Eintracht aus Frankfurt ist das heutige Hinspiel im Europa-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona wohl das bedeutsamste Match der gesamten bisherigen Saison. Schließlich war man seit der Saison 2018/19 nicht mehr bis in die Runde der letzten Acht eingezogen. Damals noch mit Spielern wie Luka Jovic oder Sebastien Haller scheiterte man letztendlich am FC Chelsea im Halbfinale.

Geht es in diesem Jahr wieder so weit wie in den glorreichen "alten" Zeiten? Dagegen etwas einzuwenden haben dürften vor allem die Katalanen. Und die haben besonders schlagkräftige Argumente in der Tasche: Bereits seit 13 Spielen hat die Mannschaft von Trainer Xavi nun schon nicht mehr verloren, bei den Adlern sind es immerhin sechs am Stück.

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen den FC Barcelona - Alle Infos auf einen Blick

Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: Viertelfinal-Hinspiel

Viertelfinal-Hinspiel Datum: Donnerstag, der 07. April

Donnerstag, der 07. April Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Deutsche Bank Park in Frankfurt

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen den FC Barcelona

Tatsächlich gibt es an dieser Stelle gute Nachrichten für all diejenigen, die sich das Spiel nicht entgehen lassen wollen: Das Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona wird im Free-TV zu sehen sein. Welcher Sender das Topspiel im Programm hat, wann es losgehen wird und wie man die Begegnung im Livestream verfolgen kann, erklären wir Euch jetzt.

So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen den FC Barcelona im Free-TV

Die exklusiven Übertragungsrechte am Spiel hat sich der Privatsender RTL gesichert. Den Beginn der Vorberichterstattung hat man auf 20.15 Uhr und damit auf genau eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn terminiert. Im Anschluss an das Spiel werden auf dem Kanal außerdem die Highlights der restlichen Europa League-Spiele, die an diesem Tag stattfanden, gezeigt.

So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen den FC Barcelona im kostenlosen Livestream

Ebenfalls kostenfrei, dafür jedoch etwas umständlicher könnt Ihr die Partie auch im Livestream über das Internet sehen. Benötigt wird im Falle dieses Übertragungsweges ein Abonnement des RTL-eigenen Streamingdienstes RTL+. Normalerweise ist ein solches ab 4,99€ zu haben, derzeit besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat abzuschließen. Über diesen Link kommt Ihr direkt zur Buchungsseite.

Ihr seid bereits Kundin oder Kunde von RTL+? Dann könnt Ihr zur gegebenen Zeit, um Punkt 20.30 Uhr, ganz entspannt den entsprechenden Stream aufrufen. Über diesen Link kommt Ihr sofort zum richtigen Stream.

Barca ohne Ende: Pedri stellt seine Traum-Elf auf © getty 1/15 Barca-Youngster Pedri hat gegenüber Cope seine persönliche Top-Elf aufgestellt. In der Defensive sind Überraschungen dabei, während er im Angriff auf die Superstars setzt. © getty 2/15 Pedri selbst hat sich in den letzten zwei Jahren rasant entwickelt. Nachdem er von UD Las Palmas zu den Katalanen wechselte, erkämpfte sich der heute 19-Jährige schnell einen Stammplatz und verdiente sich ebenfalls einen Platz in Spaniens Nationalteam. © getty 3/15 In der vergangenen Spielzeit kam Pedri auf 52 Einsätze (3.526 Einsatzminuten). In der laufenden Saison warf ihn eine Verletzung zurück. Seit der Mittelfeldspieler wieder fit ist, steht er stets auf dem Platz. Werfen wir einen Blick auf seine Top-Elf. © getty 4/15 TOR: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) - Das Tor hütet der aktuelle Barca-Schlussmann. Pedri begründet: "Ter Stegen und Eric Garcia, die für mich verdammt stark am Ball sind, spielen. Und dazu Gerard Pique. Mein Team muss schließlich den Ball haben." © getty 5/15 ABWEHR: Eric Garcia (FC Barcelona) - Dass es Garcia in die Elf von Pedri schafft, ist durchaus überraschend. Der Innenverteidiger konnte zu Beginn der Saison nicht überzeugen, in den vergangenen Spielen zeigte die Tendenz aber nach oben. © getty 6/15 ABWEHR: Gerard Pique (FC Barcelona) - Der Barca-Routinier findet ebenfalls den Weg in die Top-Elf. © getty 7/15 ABWEHR: Dani Alves (FC Barcelona) - Pedri über den Brasilianer: "Auf der Rechtsverteidiger-Position spielt Dani Alves, der ein guter Freund von mir ist." © getty 8/15 ABWEHR: Jordi Alba (FC Barcelona) - Alba ist seit Jahren auf Barcas linker Außenbahn als Defensivkraft gesetzt. Das gilt auch für Pedris Auswahl. © getty 9/15 MITTELFELD: Sergio Busquets (FC Barcelona) - Pedri über sein namhaftes Zentrum: "Im Mittelfeld stelle ich Busi (Sergio Busquets), Ronaldinho und Xavi auf." © getty 10/15 MITTELFELD: Ronaldinho (früher unter anderem Barcelona): Den einstigen Weltfußballer erlebte Pedri nicht mehr als Mitspieler. Dennoch berief er ihn in sein Team. © imago images 11/15 MITTELFELD: Xavi (früher unter anderem FC Barcelona) Inzwischen trainiert Xavi den jungen Pedri. Als absolute Barca-Legende darf der langjährige Barca-Regisseur in der Mannschaft jedoch nicht fehlen. © getty 12/15 ANGRIFF: Andres Iniesta (früher FC Barcelona, heute Vissel Kobe) - Klarer Fall für Pedri: "Auf dem linken Flügel spielt Iniesta, damit er nach innen ziehen kann." © getty 13/15 ANGRIFF: Lionel Messi (früher Barcelona, heute PSG) - Namhaft komplettiert Pedri sein Sturmtrio: "Auf rechts spielt Messi und im Zentrum Cristiano." © getty 14/15 ANGRIFF: Cristiano Ronaldo (früher unter anderem Real Madrid, heute Manchester United): Dass Ronaldo dabei ist, scheint logisch. Tatsächlich ist er aber der einzige der elf Spieler, der noch nicht für den FC Barcelona auf dem Platz stand. © imago images 15/15 Pedris Auswahl in der Übersicht.

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen den FC Barcelona - Der Liveticker bei SPOX

Ihr sucht noch eine Alternative zu den oben erwähnten Übertragungswegen? Dann können wir Euch besten Gewissens an unseren hauseigenen Liveticker weiterleiten. Dank minütlicher Updates verpasst Ihr garantiert nichts von all dem, was im Frankfurter Deutsche Bank Park vonstatten geht. Klickt euch gleich rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen den FC Barcelona - Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Knauff, Hrustic, Kostic, Kamada - Hauge, Borré

Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Knauff, Hrustic, Kostic, Kamada - Hauge, Borré Barcelona: ter Stegen - Dani Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba - F. de Jong, S. Busquets, Pedri - Dembelé, Aubameyang, Ferran Torres

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen den FC Barcelona - Die Spiele Frankfurts bisher