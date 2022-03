Galatasaray vs. FC Barcelona, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Galatasaray und der FC Barcelona kämpfen nach dem torlosen Hinspiel-Remis um den Einzug in das Viertelfinale der Europa League. Wem gelingt das Weiterkommen? Und wo lässt sich das Achtelfinal-Rückspiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX liefert Informationen zur Übertragung.

Keine Tore im Hinspiel, kein Sieger im Hinspiel: Zwischen Galatasaray und dem FC Barcelona ist in der Europa League vor dem Rückspiel im Achtelfinale weiterhin alles völlig offen. Die Katalanen sind am vergangenen Donnerstag im heimischen Camp Nou gegen die Türken nicht über ein 0:0 hinausgekommen, obwohl sie durchaus als Gewinner hätten vom Platz gehen können.

Immerhin: Am Sonntag in der Liga fuhr Barca dann schon wieder ein deutliches 4:0 gegen CA Osasuna ein, womit das Team von Xavi für die Herausforderung am Bosporus gerüstet zu sein scheint. Zur Sache geht es dort am heutigen Donnerstag, den 17. März, Anstoß im Ali Sami Yen Sportkomplex Nef Stadion ist bereits um 18.45 Uhr.

Galatasaray vs. FC Barcelona: Wie sieht es mit der Übertragung zu der Partie im TV und Livestream aus? SPOX klärt darüber im Folgenden auf.

© getty Beim Hinspiel in Barcelona fielen keine Tore.

Galatasaray vs. FC Barcelona, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Europa League hält in Deutschland RTL. Das bedeutet aber nicht, dass es das Duell zwischen Gala und Barca dort heute auch normal im Free-TV zu sehen gibt. Der Kölner Sender zeigt an einem Europa-League-Spieltag stets eine Begegnung, die um 21 Uhr beginnt - sofern möglich, dann auch immer mit der Beteiligung eines deutschen Klubs.

RTL zeigt Gala gegen Barca nirgendwo im TV, hat hierfür aber wenigstens seine Livestream-Plattform RTL+ (vormals TVNOW) parat. Dort gibt es alle Partien der europäischen Zweitklassigkeit im Livestream zu sehen.

Abrufen kann man RTL+ jedoch nicht gratis, es ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst. Die Premium-Variante kostet 4,99 Euro pro Monat (u.a. Stream auf einem Endgerät abrufbar), für das Premium-Duo-Paket (u.a. Stream auf zwei Endgeräten parallel abrufbar) werden 7,99 Euro fällig. Mehr Informationen dazu gibt es bei RTL+.

Nicht schlecht zu wissen: Bei RTL+ kann man sich auch einen Saisonpass kaufen. Dieser kostet 9,98 Euro und beinhaltet alle ausstehenden Spiele der Europa League und der Conference League.

Galatasaray vs. FC Barcelona, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, von der Europa League und Gala gegen Barca im Speziellen heute nichts zu verpassen, bietet sich hier bei SPOX. Es steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der über alles Wichtige der Partie schriftlich berichtet.

Galatasaray vs. FC Barcelona, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Galatasaray - FC Barcelona

Galatasaray - FC Barcelona Wettbewerb: UEFA Europa League

UEFA Europa League Runde: Achtelfinale, Rückspiel

Achtelfinale, Rückspiel Datum: 17. März 2022

17. März 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Ali Sami Yen Sportkomplex Nef Stadion, Istanbul

Ali Sami Yen Sportkomplex Nef Stadion, Istanbul TV: -

- Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

