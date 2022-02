RB Leipzig vs. Real Sociedad, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig empfängt Real Sociedad heute in den Playoffs der Europa League. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem frühen und dementsprechend enttäuschenden Scheitern in der Champions League ist RB Leipzig in den Playoffs der Europa League gelandet, wo der Klub auf Real Sociedad trifft. Ihr wollt das Spiel heute live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen? Hier bekommt Ihr alle Informationen zu der Übertragung.

RB Leipzig vs. Real Sociedad, Übertragung: Modus, Datum, Anpfiff und Stadion

RB Leipzig empfängt Real Sociedad am heutigen Donnerstag (17. Februar) um 21 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Schiedsrichter ist Cüneyt Cakir aus der Türkei. Der Modus der Playoffs in der Europa League ist recht einfach zu erklären: Der Gewinner nach Hin- und Rückspiel kommt ins Achtelfinale, der Verlierer scheidet aus.

RB Leipzig vs. Real Sociedad, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simankan, Gvardiol, Orban - Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino - Olmo, Nkunku - Silva

Gulacsi - Simankan, Gvardiol, Orban - Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino - Olmo, Nkunku - Silva Real Sociedad: Remiro - Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal - Zubimendi, Merino, Rafinha - Januzaj, Isak, Oyarzabal

RB Leipzig vs. Real Sociedad, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV und Livestream

RB Leipzig vs. Real Sociedad ist heute im Free-TV zu sehen! RTL überträgt das Spiel live und in voller Länge, genau wie ORF 1. Marco Hagemann & Steffen Freund sind bei RTL am Mikrofon, die Übertragung beginnt dort bereits um 20.15 Uhr mit der Schlussphase des vorhergehenden Spiels BVB vs. Glasgow Rangers

RTL bietet seine Übertragung zudem als kostenpflichtigen Livestream auf RTL+ an. Der Saison Pass für die vollständige K.o.-Runde der Europa League sowie Conference League kostet Euch aktuell nur 9,98 Euro statt 19,96 Euro. Dort erwartet Euch Kommentator Michael Born pünktlich um 21 Uhr.

© getty Jesse Marsch konnte als Cheftrainer bei RB Leipzig noch nicht an den Erfolg seines Vorgängers Julian Nagelsmann anknüpfen.

RB Leipzig vs. Real Sociedad, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs, aber wollt RB Leipzigs vs. Real Sociedad dennoch verfolgen? Kein Problem, wie immer könnt Ihr auf den SPOX-Liveticker zählen! Dort könnt Ihr euch auch für den Konferenzticker entscheiden, mit dem Ihr auch die drei Parallelspiele um 21 Uhr mitverfolgen könnt.

Hier entlang zum Liveticker RB Leipzig vs. Real Sociedad!

Hier zur Konferenz der Europa-League-Playoffs!

Europa League: Die Playoffs im Überblick