RB Leipzig empfängt in den Playoffs der Europa League den spanischen Topklub Real Sociedad. SPOX bietet das Hinspiel im Liveticker an.

In der Europa League kommt es heute zum Duell zwischen RB Leipzig und dem spanischen Klub Real Sociedad. Wer kann das Hinspiel der Playoff-Partie für sich entscheiden? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

RB Leipzig vs. Real Sociedad: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: RB Leipzig schaffte es nicht, die Champions League-Gruppenphase auf Platz eins oder zwei zu beenden und musste als Gruppendritter runter in die Europa League. Mit Gruppengegnern wie Manchester City oder Paris Saint-Germain war ein Weiterkommen jedoch bereits vor Beginn unwahrscheinlich. Nun heißt in der Europa League der Gegner Real Sociedad, das aktuell Sechster der spanischen Primera Division ist. Die Sachsen haben in der Bundesliga seit dem Start der Rückrunde wieder zur alten Stärke gefunden und verweilen momentan auf Rang vier.

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr. Als Spielstätte dient die Leipziger Red Bull Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Playoff-Hinspiel in der Europa League zwischen RB Leipzig und Real Sociedad.

RB Leipzig vs. Real Sociedad: Europa League heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Nkunku - Silva

Real Sociedad: Alex Remiro - Zubeldia, Aritz, Le Normand, Aihen - Guevara, Merino - Portu, D. Silva, Oyarzabal - Isak

RB Leipzig vs. Real Sociedad: Europa League heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Real Sociedad zeigt RTL heute exklusiv im TV und Livestream. Ab 20.15 beginnen beim Privatsender die Vorberichte zum Spiel. Ab 21.00 Uhr seht Ihr bei RTL dann die Partie live und in voller Länge im TV.

RTL bietet zusätzlich die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Diesen seht Ihr auf RTL+. Um RTL+ nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Alternativ könnt Ihr bei RTL+ auch einen kostenlosen Probemonat buchen.

