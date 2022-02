Rangers vs. BVB, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund tritt im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale der Europa League auswärts bei den Rangers in Glasgow an. So könnt Ihr die Partie im Rahmen der Playoffs heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Wird das noch etwas? Nach der desaströsen 2:4-Niederlage vor heimischer Kulisse am vergangenen Donnerstag gastiert Borussia Dortmund nun in Glasgow und tritt dort gegen die Rangers an. Beide Vereine kämpfen in der Qualifikation um das Weiterkommen in das Achtelfinale der Europa League, wobei der BVB angesichts der Hinspiel-Pleite gehörig mit dem Rücken zur Wand steht.

Das entscheidende Rückspiel steigt am heutigen Donnerstag, den 24. Februar, los geht es im Ibrox-Stadion um 21 Uhr. Der BVB benötigt etwa ein 2:0, um es in die Verlängerung zu schaffen oder beispielsweise ein 3:0, um sich nach regulärer Spielzeit doch noch durchzusetzen.

Gelingt die Aufholjagd? Im Folgenden klärt SPOX Euch darüber auf, wie Ihr das Aufeinandertreffen zwischen den Rangers und dem BVB live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Der BVB will in Glasgow die Wende schaffen.

Rangers vs. BVB, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht: Anders als vergangene Woche wird das Duell der Dortmunder mit den Schotten diesmal sogar auch live im Free-TV übertragen.

RTL besitzt die Rechte an der Ausstrahlung der Europa League und zeigt donnerstags stets eine Partie, die um 21 Uhr beginnt, live in seinem Hauptprogramm. Letzte Woche war das RB Leipzigs 2:2 gegen Real Sociedad, der BVB wiederum war bereits ab 18.45 Uhr im Einsatz. Nun kommt auf die Westfalen eine etwas spätere Anstoßzeit zu, was wiederum die Free-TV-Übertragung ermöglicht.

Einschalten könnt Ihr zu dem Spiel dann dennoch auch bei RTL+ (vormals TVNOW), wenn Ihr es im Livestream schauen möchtet. Dieser Streamingdienst ist jedoch kostenpflichtig.

Das Premium-Abo kostet 4,99 Euro pro Monat (u.a. Stream auf einem Endgerät abrufbar), für das Premium-Duo-Paket (u.a. Stream auf zwei Endgeräten parallel abrufbar) werden 7,99 Euro fällig.

Es besteht aber auch die Chance, sich einen Saisonpass zu sichern, dieser kostet 9,98 Euro und umfasst alle ausstehenden Spiele der Europa League und der Conference League.

Rangers vs. BVB, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute im Liveticker

Wem es nicht möglich ist, zum BVB-Rückspiel im TV oder Livestream einzuschalten, dem sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Einfach zum Anstoß reinklicken und nichts verpassen!

Rangers vs. BVB, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: Rangers - Borussia Dortmund

Rangers - Borussia Dortmund Wettbewerb: UEFA Europa League

UEFA Europa League Runde: Qualifikation zum Achtelfinale, Rückspiel

Qualifikation zum Achtelfinale, Rückspiel Datum: 24. Februar 2022

24. Februar 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Ibrox-Stadion, Glasgow

Ibrox-Stadion, Glasgow TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Duelle bei der Qualifikation zum Achtelfinale