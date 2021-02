Die Runde der letzten 32 der Europa League ist gespielt und die Achtelfinals stehen unmittelbar vor der Tür. Vorher müssen allerdings die Paarungen ausgelost werden. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Ziehung heute live im TV sowie im Livestream verfolgen könnt.

Europa League, Achtelfinale: Wann und wo findet die Auslosung statt?

Nur ein Tag nach den letzten Spielen der Zwischenrunde steigt die Auslosung für die Achtelfinals der Europa League bereits am heutigen Freitag (26. Februar). Das Event soll planmäßig um 13 Uhr beginnen.

Platz des Geschehens ist das Haus des Europäischen Fußballs im schweizerischen Nyon. Im Gegensatz zur Champions League gibt es ab der Runde der letzten 16 keine Beschränkungen mehr.

Somit können auch Teams, die sich bereits in der Gruppenphase gegenüberstanden oder aus der gleichen Nation kommen, aufeinandertreffen.

Europa League: Auslosung für das Achtelfinale heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt nicht nur alle Spiele der Europa League live in voller Länge, sondern kümmert sich auch um die Übertragung der Auslosung für die Achtelfinal-Begegnungen. Kurz vor Beginn geht der Streamingsender mit Kommentator Nico Seepe auf Sendung.

Neben der Europa League hat DAZN auch jede Menge Spiele der Champions League im Programm.

Neben Fußball findet Ihr auch zahlreichen US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Wintersport, Leichtathletik und Darts bei DAZN.

Das Abonnement kostet Euch nach Ablauf des Probemonats lediglich 11,99 Euro monatlich. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro erhältlich.

Hier geht's zum kostenfreien Probemonat von DAZN.

Alternativ zu DAZN könnt Ihr die Auslosung auch über die offizielle Seite der UEFA mit englischem Originalkommentar verfolgen.

Europa League: Auslosung für das Achtelfinale heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Geschehen aus Nyon außerdem im Liveticker verfolgen:

© getty Leverkusen setzte sich gegen die Young Boys Bern durch.

EL-Auslosung für das Achtelfinale: Diese Teams sind dabei

Unter den 16 Achtelfinalisten haben auch zwei deutsche Teams die Zwischenrunde überstanden - ein Überblick mit allen Mannschaften:

Tottenham Hotspur

Ajax Amsterdam

Shakhtar Donezk

SSC Napoli

Molde FK

FC Villarreal

Glasgow Rangers

FC Arsenal

PSV Eindhoven

Young Boys Bern

Dinamo Zagreb

AS Rom

Slavia Prag

AC Milan

Manchester United

Dynamo Kiew

Europa League: Die Termine der Achtelfinals

Während die Hinspiele am 11. März ausgetragen werden, steigen die Rückspiele bereits eine Woche später am 18. März. Die Anstoßzeiten sind wie in den bisherigen Runden um 18.55 Uhr und um 21 Uhr.

Europa League: Der Terminplan im Überblick

Runde Auslosung Hinspiel Rückspiel Achtelfinale 26. Februar 2021 11. März 2021 18. März 2021 Viertelfinale 19. März 2021 8. April 2021 15. April 2021 Halbfinale 19. März 2021 29. April 2021 6. Mai 2021 Finale 26. Mai 2021

Europa League: Die Ergebnisse der Runde der letzten 32