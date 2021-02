In der Europa League stehen heute die Hinspiele in der Runde der letzten 32 an. Wir verraten Euch, welches dieser Partien RTL heute live im TV und Livestream überträgt.

Europa League: Diese Spiele finden heute statt

Am heutigen Donnerstag stehen in der Europa League 16 Partien an, neun werden im früheren Slot, um 18.55 Uhr, ausgetragen, sieben folgen später, also um 21.00 Uhr.

Aus Deutschland sind noch zwei Teams in der Runde der letzten 32 vertreten: Bayer Leverkusen trifft um 18.55 Uhr auf die Young Boys Bern, 1899 Hoffenheim muss um 21.00 Uhr bei Molde FK ran. Das Spiel der Hoffenheimer findet aufgrund der Corona-Pandemie in Villarreal statt.

Datum Uhrzeit Heim Gast 18.2.2021 18.55 Uhr Real Sociedad Manchester United 18.2.2021 18.55 Uhr Wolfberger AC Tottenham Hotspur 18.2.2021 18.55 Uhr Olympiakos Piräus PSV Eindhoven 18.2.2021 18.55 Uhr Slavia Prag Leicester City 18.2.2021 18.55 Uhr Young Boys Bern Bayer Leverkusen 18.2.2021 18.55 Uhr Roter Stern Belgrad AC Milan 18.2.2021 18.55 Uhr Dynamo Kiew FC Brügge 18.2.2021 18.55 Uhr Sporting Braga AS Rom 18.2.2021 18.55 Uhr FK Krasnodar Dinamo Zagreb 18.2.2021 21.00 Uhr OSC Lille Ajax Amsterdam 18.2.2021 21.00 Uhr Benfica FC Arsenal 18.2.2021 21.00 Uhr Molde FK 1899 Hoffenheim 18.2.2021 21.00 Uhr Maccabi Tel-Aviv Shakhtar Donezk 18.2.2021 21.00 Uhr Royal Antwerpen Glasgow Rangers 18.2.2021 21.00 Uhr FC Granada SSC Neapel 18.2.2021 21.00 Uhr RB Salzburg FC Villarreal

Europa League: Dieses Spiel zeigt RTL heute live im TV und Livestream

RTL überträgt das Spiel der TSG Hoffenheim bei Molde FK live. Um 20.15 Uhr, also eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn, beginnt mit dem Countdown vor dem Spiel die Übertragung bei RTL Nitro.

Laura Wontorra wird Euch gemeinsam mit Roman Weidenfeller durch den Abend führen. Das Spiel begleitet Marco Hagemann gemeinsam mit Jan Age Fjörtoft am Mikrofon. RTL Nitro kann auch im Livestream verfolgt werden, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Die Begegnung läuft allerdings nicht exklusiv bei RTL. Auch DAZN überträgt das Spiel in Molde live und in voller Länge. Bei dem Streamingdienst wird Lukas Schönmüller die Partie gemeinsam mit Sebastian Kneißl kommentieren.

DAZN zeigt alle Duelle in der Europa League live über die volle Spielzeit. Zudem bietet das "Netflix des Sports" auch seine GoalZone an, in dieser Konferenz seht Ihr alle Tore aus den Livespielen.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr, Neukunden können das Angebot einen Monat gratis testen. Neben der Europa League zählen auch die Champions League, die Primera Division, ausgewählte Bundesliga-Spiele, US-Sport, Kampfsport, Wintersport, Tennis, Darts und vieles mehr zum DAZN-Angebot.

Europa League: Alle Spiele im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Europa League auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu jeder Partie einen Liveticker an.

Hier findet Ihr unsere Liveticker-Übersicht, hier den Konferenz-Liveticker und hier geht's zum Liveticker von Molde gegen Hoffenheim.

