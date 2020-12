Europa League: Wann findet die Auslosung zum Sechzehntelfinale der K.o.-Runde statt?

Nach dem Ende der Gruppenphase der Europa League steht die Auslosung des Sechzehntelfinals statt. SPOX verrät Euch, wann und nach welchem Modus die Partien für die besten 32 Mannschaften gezogen werden, die in der K.o-Runde um den Titel spielen. Ihr erfahrt auch, wo Ihr die Auslosung im TV und Livestream verfolgen könnt.

Europa League: Wann findet die Auslosung zum Sechzehntelfinale statt?

Das Sechzehntelfinale, auch genannt Zwischenrunde, wird am Montag, 14. Dezember, um 13 Uhr im schweizerischen Nyon ausgelost.

Europa League: Modus für die Auslosung der Zwischenrunde

32 Mannschaften werden in der Zwischenrunde der Europa League stehen. Diese Teams werden in zwei Lostöpfe eingeteilt. In Topf 1 werden die zwölf Europa-League-Gruppensieger und die vier besten Champions-League-Gruppendritten stehen. Die zwölf Europa-League-Gruppenzweiten und den vier schlechteren Champions-League-Gruppendritten werden sich dann in Topf 2 befinden.

Wie in der Champions League dürfen die Teams aus der selben EL-Gruppe oder dem dem selben Verband nicht aufeinandertreffen. Die Teams aus Topf 1 haben jeweils im Rückspiel Heimrecht.

Europa League, Sechzehntelfinale: Welche Teilnehmer stehen schon fest?

Topf 1 Topf 2 Bereits qualifiziert TSG Hoffenheim (EL-Gruppensieger) Roter Stern Belgrad (EL-Gruppenzweiter) Bayer Leverkusen (Topf noch unklar) AC Mailand (EL-Gruppensieger) Olympiakos Piräus (CL-Gruppendritter) Royal Antwerpen (Topf noch unklar) AS Rom (EL-Gruppensieger) RB Salzburg (CL-Gruppendritter) FC Arsenal (Topf noch unklar) FC Villarreal (EL-Gruppensieger) Dynamo Kiew (CL-Gruppendritter) Benfica Lissabon (Topf noch unklar) Dinamo Zagreb (EL-Gruppensieger) Dynamo Kiew (CL-Gruppendritter) Sporting Braga (Topf noch unklar) Manchester United (CL-Gruppendritter) FC Granada (Topf noch unklar) Schachtar Donezk (CL-Gruppendritter) Leicester City (Topf noch unklar) Club Brügge (CL-Gruppendritter) Lille OSC (Topf noch unklar) Ajax Amsterdam (CL-Gruppendritter) PSV Eindhoven (Topf noch unklar) Glasgow Rangers (Topf noch unklar) Slavia Prag (Topf noch unklar) Tottenham Hotspur (Topf noch unklar)

Europa League im TV und Livestream sehen

Im Free-TV zeigt zudem noch RTL Nitro ausgewählte Spiele.

Europa League: Die Termine der K.o.-Runde

Das Finale wird am 26. Mai 2021 in Danzig ausgetragen.