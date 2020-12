UEFA Europa League: Die Sechzehntelfinal-Auslosung heute im Liveticker

In der Europa League steht am heutigen Montag die Auslosung der Zwischenrunde auf dem Plan. Hier bei SPOX könnt Ihr die Ziehung im Liveticker mitverfolgen.

Europa League - Die Auslosung des Sechzehntelfinals im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Im Gegensatz zur Champions League, die ja ab der K.o.-Phase zügig von den großen Verbänden dominiert wird, ist in der Europa League wirklich noch fast ganz Europa vertreten. Wir zählen sage und schreibe 18 verschiedene Länder in den beiden Töpfen. Nur die Engländer haben noch vier Teams im Rennen, Italien und Spanien noch drei. Der DFB nach dem frühzeitigen Verlust von Wolfsburg weiterhin zwei, ebenso wie Belgien, Portugal, Österreich und die Ukraine. In Kroatien, Schottland, Serbien, Frankreich, Russland, Norwegen, Griechenland, Niederlande, Tschechien und der Schweiz kann man sich ganz auf den einzig verbliebenen Vertreter konzentrieren.

Vor Beginn: Neben den Erst- und Zweitplatzierten der EL-Gruppenphase, das sind 24 Mannschaften, sind heute auch noch die acht Gruppendritten der Champions League im Topf. Die Gruppensieger und die vier besseren CL-Ausscheider sind in Topf A gesetzt, die anderen Teams aus Topf 8 haben im Hinspiel Heimrecht.

Vor Beginn: Nachdem eben hier die Lose zum Champions-League-Achtelfinale gezogen wurden, geht es nun sozusagen eine Liga tiefer weiter. In der Europa League ist aufgrund der Teilnehmerzahl ja noch eine Runde zwischengeschaltet.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in Nyon zur Auslosung der Europa-League-Zwischenrunde.

Europa League: Die Übertragung im TV und Livestream

Als Rechteinhaber an den Spielen der Europa League wird der Streamingdienst DAZN auch die heutige Auslosung live und in voller Länge zeigen. Bereits um 12 Uhr könnt Ihr auf DAZN auch die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals sehen, im Anschluss ab etwa 13 Uhr geht es mit der Europa League weiter.

Auch hier bei SPOX könnt Ihr die Auslosung live sehen. Wir bieten Euch einen kostenfreien Livestream an. Hier geht's lang.

Wer lieber auf eine Übertragung im Free-TV zurückgreifen möchte, kann dies auf Sky Sport News HD tun. Auch hier habt Ihr die Möglichkeit das Geschehen im Stream zu verfolgen.

Europa League: Die Lostöpfe im Überblick

Mit Hoffenheim und Leverkusen haben es beide deutschen Mannschaften als Gruppenerste in den ersten Lostopf geschafft.

Topf 1 Topf 2 TSG Hoffenheim (EL-Gruppensieger) Roter Stern Belgrad (EL-Gruppenzweiter) Bayer Leverkusen (EL-Gruppensieger) Young Boys Bern (EL-Gruppenzweiter) Glasgow Rangers (EL-Gruppensieger) FK Molde (EL-Gruppenzweiter) PSV Eindhoven (EL-Gruppensieger) Slavia Prag (EL-Gruppenzweiter) SSC Neapel (EL-Gruppensieger) Benfica Lissabon (EL-Gruppenzweiter) Leicester City (EL-Gruppensieger) Granada (EL-Gruppenzweiter) Tottenham Hotspur (EL-Gruppensieger) Real Sociedad (EL-Gruppenzweiter) FC Arsenal (EL-Gruppensieger) Sporting Braga (EL-Gruppenzweiter) AS Rom (EL-Gruppensieger) LOSC Lille (EL-Gruppenzweiter) FC Villarreal (EL-Gruppensieger) Maccabi Tel-Aviv (EL-Gruppenzweiter) Dinamo Zagreb (EL-Gruppensieger) Royal Antwerpen (EL-Gruppenzweiter) AC Mailand (EL-Gruppensieger) Wolfsberg (EL-Gruppenzweiter) Manchester United (CL-Gruppendritter) Olympiakos Piräus (CL-Gruppendritter) Schachtar Donezk (CL-Gruppendritter) RB Salzburg (CL-Gruppendritter) Club Brügge (CL-Gruppendritter) Dynamo Kiew (CL-Gruppendritter) Ajax Amsterdam (CL-Gruppendritter) FK Krasnodar (CL-Gruppendritter)

Europa League: Der Terminplan im Überblick