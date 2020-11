Europa League: Hapoel Beer Sheva gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Am 3. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase bekommt es Bayer Leverkusen auswärts mit Hapoel Beer Sheva zu tun. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Alle Spiele der Europa League gibt es live auf DAZN: Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hapoel Beer Sheva gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Vor Beginn:

Trainer Peter Bosz muss auf Aranguiz (Achillessehne) und Bellarabi (Rotsperre) verzichten, für die Tore wird wohl wieder Alario sorgen müssen. Der erzielte in der Bundesliga zuletzt einen Doppelpack. Aber Bosz dürfte auch auf einigen Positionen rotieren, es könnte also spannend werden.

Vor Beginn:

Leverkusen hat in der Europa League bisher Licht und Schatten geliefert: Im ersten Gruppenspiel gab es gegen OGC Nizza ein fulminantes 6:2, am vergangenen Donnerstag verlor man dann bei Slavia Prag mit 0:1. In der Gruppe C haben nach zwei Spielen alle vier Teams drei Punkte auf dem Konto, mit dem besten Torverhältnis steht die Werkself auf dem ersten Platz.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum 3. Europa-League-Spiel der Saison von Bayer Leverkusen. Die Werkself muss heute beim israelischen Vertreter ran, Anpfiff ist um 18.55 Uhr. Gespielt wird im HaMoshava-Stadion in Petah Tikva. Wo das ist? Direkt östlich von Tel Aviv, quasi am Stadtrand.

Europa League: Hapoel gegen Leverkusen heute live auf DAZN

DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der Begegnung und allen weiteren Spielen der Europa League, Ihr könnt die Werkself heute also nicht im Free-TV sehen.

Anpfiff ist um 18.55 Uhr, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl begleiten Euch durch den Abend. Aus deutscher Sicht gilt es heute auch die TSG Hoffenheim im Blick zu behalten: Die Kraichgauer treten um 21 Uhr daheim gegen Slovan Liberec an - natürlich live auf DAZN.

Beim "Netflix des Sports" gibt es aber auch die Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division oder MLS im Livestream und danach auf Abruf. Außerdem werdet ihr in Sachen US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis oder Darts fündig, ebenso bei großen Box- und UFC-Events. Im Eurosport-Channel gibt es dazu Wintersport und die Olympischen Spiele.

Dafür zahlt ihr wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Der erste Monat ist dabei kostenlos zu haben. Hier geht's zum Probemonat!

Europa League 2020/21: Das sind die größten Talente des Wettbewerbs © imago images / LaPresse 1/36 Die Europa-League-Saison (alle Spiele live auf DAZN) geht in eine neue Spielzeit und ist erneut eine Bühne für junge Talente von der ganzen Welt. Wir stellen Euch die Größten vor. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 2/36 Marash Kumbulla (20, AS ROMA, Innenverteidiger): In einem komplizierten Deal schnappte sich die Roma im Sommer den Albaner, der als eines der größten Talente seiner Heimat gilt. Stand in seinen ersten beiden Spielen direkt in der Startelf. © imago images / GEPA pictures 3/36 Yusuf Demir (17, Rapid Wien, Offensives Mittelfeld): Der türkisch-stämmige Österreicher sorgte bereits mit 15 bei einem U19-Turnier für Furore und wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Barca, Real, Bayern und Co. sollen interessiert sein. © imago images / Action Plus 4/36 Bukayo Saka (19, FC Arsenal, Linkes Mittelfeld): Seit dieser Saison ist der englische Nationalspieler (Debüt im Oktober) eine feste Größe im Gunners-Mittelfeld. Befindet sich unter den verbliebenen 20 Kandidaten des Golden-Boy-Awards. © imago images / Jan Huebner 5/36 Moussa Diaby (21, Bayer Leverkusen, Linksaußen): Der pfeilschnelle Franzose ist in dieser Saison absoluter Stammspieler unter Trainer Bosz und eine der spannendsten Personalien im Bayer-Kader. Die Torgefahr geht ihm noch ein wenig ab. © imago images / ULMER Pressebildagentur 6/36 Florian Wirtz (17, Bayer Leverkusen, Offensives Mittelfeld): Der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold 2020 ist der jüngste Spieler im Kader und seit dem Havertz-Abgang wohl auch der talentierteste. Seit Sommer Stammspieler auf der Zehn. © imago images / PanoramiC 7/36 Amine Gouiri (20, OGZ Nizza, Linksaußen): Der Franzose ist ein weiteres Produkt der starken französischen Jugendarbeit und seit seinem Wechsel von Lyon im Sommer absolut gesetzt. In dieser Saison bereits mit fünf Torbeteiligungen (sieben Spiele). © imago images / Panoramic International 8/36 Zinho Vanheusden (21, Standard Lüttich, Innenverteidiger): Eine Liga-Rekordablöse von 12,6 Mio. Euro zahlten die Belgier 2019 an Inter für das Eigengewächs, der sofort Abwehrchef wurde. Belgiens Antwort auf Matthijs de Ligt. © imago images / Pro Shots 9/36 Nicolas Raskin (19, Standard Lüttich, Zentrales Mittelfeld): Das nächste Eigengewächs, das bereits Anführer und unangefochtener Stammspieler ist. Durchlief zudem alle Jugendnationalmannschaften Belgiens. Ein Wechsel folgt wohl eher früher als später. © imago images / Newspix 10/36 Filip Marchwinski (18, Lech Posen, Offensives Mittelfeld): In der Liga muss er aktuell noch um seine Einsatzminuten kämpfen, sein Talent ist aber nicht zu übersehen. Könnte in einigen Jahren Lewandowski als bester polnischer Spieler ablösen. © imago images / GlobalImagens 11/36 Darwin Nunez (21, Benfica Lissabon, Mittelstürmer): 24 Millionen Euro zahlten die Portugiesen im Sommer für den Uruguayer, der auf Anhieb in jedem Spiel (4) auf dem Platz stand. Der zweifache Nationalspieler zahlte das Vertrauen mit fünf Vorlagen zurück. © imago images / Action Plus 12/36 Ianis Hagi (21, Glasgow Rangers, Offensives Mittelfeld): Im Sommer schnappten die Schotten sich den talentierten Rumänen, der mit der U21 bereits bei der EM im vergangenen Jahr für Furore sorgte. Sechs Torbeteiligungen in zehn Spielen in dieser Saison. © imago images / VI Images 13/36 Donyell Malen (21, PSV Eindhoven, Mittelstürmer): In der Jugend für Arsenal aktiv, in zwei Jahren bei der U18 und U23 über 40 Treffer erzielt und von Mino Raiola beraten. Der Niederländer hat aller Voraussetzungen, ein ganz Großer zu werden. © imago images / Pro Shots 14/36 Mohamed Ihattaren (18, PSV Eindhoven, Offensives Mittelfeld): Ähnlich steht es auch um Malens Landsmann, der ebenfalls von Raiola beraten wird und eine große Karriere vor der Brust hat. Zählte zu den letzten 40 Kandidaten des Golden-Boy-Awards. © imago images / ANE Edition 15/36 Christos Tzolis (18, PAOK Saloniki, Linksaußen): Auch der Grieche war unter den Top 40 des Golden-Boy-Awards, der in der CL-Quali mit zwei Toren und einer Vorlage bereits für Aufsehen sorgte. Wird als Griechenlands "Next big Thing“ gehandelt. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 16/36 Victor Osimhen (21, SSC Napoli, Mittelstürmer): 70 Mio. Euro zahlten die Süditaliener im Sommer für den nigerianischen Jugendspieler des Jahres 2015, was in Anbetracht der Finanzengpässe für Verwunderung sorgte. Zwei Torbeteiligungen in drei Spielen. © imago images / Pro Shots 17/36 Calvin Stengs (21, AZ Alkmaar, Rechtsaußen): Auch hier hat Mino Raiola seine Finger im Spiel, um die Zukunft der niederländischen Nationalmannschaft scheint es ebenfalls bestens bestellt. Debütierte bereits für sein Land, Barca soll Interesse haben. © imago images / Pro Shots 18/36 Myron Boadu (19, AZ Alkmaar, Mittelstürmer): Betreut Raiola eigentlich alle niederländischen Talente? Boadu zumindest auch, der über Jahre gemeinsam mit Malen die Nationalmannschaft verzücken dürfte. Absoluter Stammspieler und wohl in Barcas Visier. © imago images / Alterphotos 19/36 Alexander Isak (21, Real Sociedad, Mittelstürmer): In der Bundesliga dürfte der Schwede noch bestens bekannt sein, seit seinem Abgang von Dortmund blüht er richtig auf. Zieht bereits internationales Interesse auf sich. © imago images / GlobalImagens 20/36 Abel Ruiz (20, SC Braga, Mittelstürmer): In der legendären Jugendschmiede des FC Barcelona ausgebildet, wechselte er im Sommer in die Liga NOS, Barca hält aber eine Rückkaufoption. Derzeit kämpft der spanische U17- und U19-Europameister um seine Minuten. © imago images / PA Images 21/36 Wesley Fofana (19, Leicester City, Innenverteidiger): Vom "größten Transfer der Klubgeschichte“ sprach St. Etienne nach dem Verkauf im Sommer (35 Mio.). Der Abwehrchef der Zukunft bei den Foxes. © imago images / CTK Photo 22/36 Adam Hlozek (18, Sparta Prag, Hängende Spitze): Der jüngste Torschütze der tschechischen Liga schießt derzeit die Fortuna Liga in Einzelteile (neun Torbeteiligungen in sechs Spielen). Debütierte bereits für sein Land und war bei RB im Gespräch. © imago images / PanoramiC 23/36 Jonathan David (20, OSC Lille, Offensives Mittelfeld): Der Landsmann von Alphonso Davies trifft in der Nationalmannschaft, wie er will (elf Tore in zwölf Spielen) und kam im Sommer für 27 Mio. aus Gent. Mit Chancen auf den Golden-Boy-Award. © imago images / PanoramiC 24/36 Boubakary Soumare (21, LOSC Lille, Defensives Mittelfeld): In der PSG-Jugend ausgebildet, zieht der Franzose das Interesse vieler Top-Klubs (Real, Napoli etc.) auf sich, soll aber einen Wechsel nach England präferieren. Diese Saison nicht gesetzt. © imago images / Sportimage 25/36 Gianluigi Donnarumma (21, AC Milan, Torwart): Eigentlich ist der 20-malige Nationalspieler, der bereits 210 (!) Spiele für Milan auf dem Buckel hat, bereits ein gestandener Keeper. Ab und an jedoch mit unnötigen Leichtsinnsfehlern. © imago images / LaPresse 26/36 Rafael Leao (21, AC Milan, Mittelstürmer): 23 Millionen Euro zahlten die Italiener vergangenen Sommer für den Portugiesen, mittlerweile scheint er voll angekommen zu sein. Drei Torbeteiligungen in den ersten drei Spielen. © imago images / LaPresse 27/36 Sandro Tonali (20, AC Milan, Defensives Mittelfeld): Der "neue Pirlo“ war der Top-Transfer des Sommers der ehemaligen Weltmacht. Ihm gehört die Zukunft in Mailand und in der Nationalmannschaft. Kämpft noch um einen Stammplatz. © imago images / ZUMA Wire 28/36 Takefusa Kubo (19, FC Villarreal, Rechtsaußen): Im Sommer 2019 angelte sich Real die Dienste des japanischen Ausnahmetalents, bisher wurde er aber stets verliehen. Nach einem Jahr bei Mallorca bisher nur mit Kurzeinsätzen bei den Spaniern. © imago images / ZUMA Wire 29/36 Samu Chukwueze (21, FC Villarreal, Rechtsaußen): Ein Grund für Kubos geringe Spielzeit ist unter anderem der Nigerianer, der dieselbe Position bekleidet und mittlerweile Stammspieler ist. Hat bereits das Interesse des FC Arsenal auf sich gezogen. © imago images / GEPA pictures 30/36 Dejan Joveljic (21, Wolfsberger AC, Mittelstürmer): Der Serbe, der Eintracht Frankfurt gehört, ist bereits zum zweiten Mal ausgeliehen und war absoluter Wunschspieler des WAC. Konnte zwei Tore in den ersten vier Spielen verzeichnen. © imago images / Sportimage 31/36 Josko Gvardiol (18, Dinamo Zagbreb, Innenverteidiger): "Eines der größten europäischen Abwehrtalente" wechselt im kommenden Sommer bereits fix zu RB Leipzig (16 Mio. Ablöse), bis dahin soll er wichtige Spielpraxis sammeln. © imago images / Russian Look 32/36 Adolfo Gaich (21, ZSKA Moskau, Mittelstürmer): 8,5 Millionen Euro zahlten die Russen im Sommer für das argentinische Talent, das aber noch Anlaufschwierigkeiten hat. Seine Ausstiegsklausel liegt bei 30 Mio. © imago images / Team 2 33/36 Orkun Kökcü (21, Feyenoord Rotterdam, Zentrales Mittelfeld): Der Türke ist die Zukunft der Nationalmannschaft und soll diese Rolle auch bei den Niederländern übernehmen, die ihn im Sommer erst mit einem langfristigen Vertrag ausstatteten. © imago images / Jan Huebner 34/36 Ryan Sessegnon (20, TSG Hoffenheim, Linker Verteidiger): Der schnelle Außenbahnspieler kam im Sommer für ein Jahr per Leihe von den Spurs und soll bei der TSG Spielpraxis sammeln. Auch die Hertha hatte wohl Interesse. © imago images / Hans Lucas 35/36 Giorgi Chakvetadze (21, KAA Gent, Offensives Mittelfeld): Die Hoffnung des georgischen Fußballs zeigte schon in jungen Jahren sein Potenzial und soll schon von Bayern und Barca beobachtet worden sein. Fünf Tore in sieben Länderspielen. © imago images / Aleksandar Djorovic 36/36 Zeljko Gavric (19, Roter Stern Belgrad, Linksaußen): Der Serbe gehörte ebenfalls zum Top-100-Kreis der Kandidaten für den Golden-Boy-Award, in seiner Heimat ist er bereits Stammspieler. Vier Torbeteiligungen in neun Spielen.

SPOX-Liveticker: Hapoel Beer Sheva vs. Bayer Leverkusen

Wenn Ihr nicht an Bewegtbilder von DAZN rankommt, gibt es bei uns alle Highlights der Partie im Liveticker.

Hapoel gegen Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Hapoel Beer Sheva : Levita - Goldberg, Kabha, Taha, Miguel Vitor, Dadia - Bareiro, Josue, Yosefi, Sallalich - Varenne

: Levita - Goldberg, Kabha, Taha, Miguel Vitor, Dadia - Bareiro, Josue, Yosefi, Sallalich - Varenne Bayer Leverkusen: Hradecky - Jedvaj, S. Bender, Tah, Weiser - Demirbay, Palacios, Wirtz - Diaby, Bailey, Alario

Europa League: Die Tabelle in Gruppe C