Europa League: Götze trifft und verliert beim EL-Debüt mit PSV - Arsenal kommt nach Leno-Blackout bei Rapid zurück

Mario Götze hat auch bei seinem Europa-League-Debüt für die PSV EIndhoven getroffen - allerdings brachte das nicht den erwünschten Erfolg. Die PSV gab das Spiel gegen Granada am Ende aus der Hand. Gleiches passierte auch Rapid Wien gegen den FC Arsenal, der durch einen üblen Patzer von Torhüter Bernd Leno ins Hintertreffen geriet.

Götze war in der ersten Halbzeit der Dreh- und Angelpunkt der PSV. Wenn was ging, dann über den Ex-Dortmunder: Eine Hereingabe des 29-Jährigen verpasste der völlig frei stehende Malen knapp, auch Mauro Junior verzog nach Vorarbeit von Götze in guter Position. Also machte es der Weltmeister von 2014 kurz vor der Pause höchst selbst: Kapitän Dumfries legte per Kopf ab und Götze wuchtete den Ball unhaltbar ins rechte untere Eck - 1:0 (45.+1).

Nach der Pause wirkte der offenbar angeschlagen ausgwechselte Götze nicht mehr mit und Granada kam durch Tore von Molina (57.) und Darwin Machis (66.) zurück. Weil Götze nach dem Seitenwechsel an allen Ecken und Enden fehlte, blieb es beim 2:1 für Granada.

Mit einem Sieg starteten hingegen Götzes früherer Klubkollege Julian Weigl und Nationalspieler Luca Waldschmidt bei Benfica Lissabon in die Gruppe D. Bei Lech Posen siegte der portugiesische Rekordmeister 4:2 (2:1).

Wie die PSV gab auch Rapid Wien im Kracher gegen Arsenal eine Führung aus der Hand. Ein übler Patzer von Nationalkeeper Leno der den Ball im eigene Fünfer dem Gegner vor die Füße spielte, gingen die Österreicher in Führung. David Luiz (70.) und der eingewechselte Pierre-Emerick Aubameyang drehten das Spiel zugunsten der Gunners. Ebenfalls einen Rückstand holte die AS Rom gegen die Young Boys Bern auf (2:1).

In der Gruppe C von Bundesligist Bayer Leverkusen siegte der israelische Pokalsieger Hapoel Beer Sheva gegen Slavia Prag 3:1 (1:0). Ein symbolträchtiges Zeichen setzte Eindhovens Ligarivale AZ Alkmaar. Trotz des Ausfalls von 13 mit dem Coronavirus infizierten Spielern siegte der niederländische Ex-Meister mit einem Rumpfaufgebot beim SSC Neapel 1:0 (0:0).

