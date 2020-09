Europa League: Tottenham Hotspur entgeht Blamage gegen neun Bulgaren

Mit zwei späten Toren gegen einen dezimierten Außenseiter hat der englische Spitzenklub Tottenham Hotspur in der Qualifikation zur Fußball-Europa-League eine Blamage verhindert.

Den 2:1 (0:0)-Sieg beim bulgarischen Klub Lokomotive Plovdiv stellten Harry Kane (81., Handelfmeter) und Tanguy Ndombele (86.) für die Mannschaft von Jose Mourinho sicher, Georgi Mintschew (71.) hatte Plowdiw in Führung gebracht.

Die Bulgaren beendeten das Duell der zweiten Qualifikationsrunde mit neun Spielern. In der 78. Minute sah Birsent Karageren als Verursacher des Strafstoßes Gelb-Rot, Dinis Almeida wegen Reklamierens Rot. In der dritten Runde tritt Tottenham, Champions-League-Finalist von 2019, bei KF Shkendija/Nordmazedonien an.

Eine Runde weiter sind auch Galatasaray Istanbul und die Glasgow Rangers. Während sich der türkische Traditionsklub mit 3:1 gegen Neftci Baku durchsetzte, schlugen die Rangers Lincoln Red Imps souverän mit 5:0.