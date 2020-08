Europa-League-Halbfinale - FC Sevilla gegen Manchester United: Termin, Ort, TV-Übertragung

10/21

Finale 2014 in Turin: FC SEVILLA vs. SL BENFICA 4:2 i.E. - Elfmeter: 0:1 Lima, 1:1 Carlos Bacca, Oscar Cardozo scheitert an Beto, 2:1 Stephane M'Bia, Rodrigo Moreno scheitert an Beto, 3:1 Coke, 3:2 Luisao, 4:2 Kevin Gameiro