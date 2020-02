Wer zeigt / übertragt Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg heute live im TV oder Livestream?

Vorhang auf zur nächsten Europapokalnacht im Frankfurter Stadtwald: Eintracht Frankfurt empfängt heute Abend RB Salzburg im Sechzehntelfinale der Europa League. Wir verraten Euch, wo das Hinspiel im TV oder Livestream gezeigt wird.

Wann und wo spielt Eintracht Frankfurt heute gegen RB Salzburg in der Europa League?

Das Hinspiel im 1/16-Finale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und dem österreichischen Vertreter RB Salzburg findet am heutigen Donnerstag (20. Februar) in der Frankfurter Commerzbank Arena statt.

Der Ball rollt ab 18.55 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - RB Salzburg heute live im TV?

Im deutschen Fernsehen gibt es heute Abend keine Live-Übertragung der Begegnung. Zwar hat RTL Nitro sich die Rechte an der Europa League gesichert, der Spartensender zeigt jedoch nur eine Partie pro Spieltag und hat sich diesmal für Bayer Leverkusen gegen den FC Porto entschieden.

Die Österreicher hingegen dürfen sich freuen, denn dort wird das Aufeinandertreffen frei empfänglich bei PULS 4 ausgestrahlt.

Wer zeigt / übertragt Frankfurt gegen Red Bull Salzburg heute live im Livestream?

Der richtige Ansprechpartner für diese Partie ist DAZN. Die Vorberichterstattung beginnt ab 18.40 Uhr und dieses Team wird Euch durch den Abend begleiten:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Neben der SGE bietet DAZN außerdem eine Konferenz der aller Partien mit Anstoß um 18.55 Uhr an und zeigt Euch ausgewählte Einzelspiele, unter anderem die Spiele von Manchester United und Inter Mailand.

Champions League, Europa League, Serie A, La Liga und weiterer europäischer Spitzenfußball. All das ist im Programm von DAZN enthalten und wird ergänzt durch eine Palette weiterer Sportarten. Wintersport, Darts, Boxen, Tennis oder Leichtathletik sind hierbei nur einige.

Gibt es heute einen Liveticker zu Frankfurt gegen Red Bull Salzburg?

Selbstverständlich gibt es den.

Frankfurt gegen Salzburg heute live: Wo gibt es Europa League Highlights?

Neben einer Fülle an Live-Sport bietet DAZN Euch zusätzlich die Möglichkeit, die Highlights aller übertragenen Partien anzuschauen. Diese sind meist wenige Stunden nach Spielende verfügbar.

Zu finden auf DAZN direkt, YouTube oder hier bei SPOX.

Eintracht Frankfurt: Erneute Euphorie in der Europa League?

Die Frankfurter wissen, wie man internationale Feste feiert. Vergangene Saison verwandelte sich das Waldstadion an jedem Europa League Abend in einen Hexenkessel und trug die Mannschaft sensationell bis ins Halbfinale.

Diese Saison tat man sich in der Gruppenphase schwer und zog erst am letzten Spieltag als Gruppenzweiter in die KO-Runde ein. Dort wartet mit Champions League Absteiger Salzburg ein harter Brocken auf die Adler.

Eintracht Frankfurt in der Europa League Gruppenphase: Abschlusstabelle