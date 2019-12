Europa League, K.o.-Runde: Termine, Auslosung, Modus, mögliche Spiele

Am heutigen Donnerstag stehen die letzten Spiele der Gruppenphase in der Europa League an. SPOX verrät Euch, wann es mit der K.o.-Phase weitergeht und wie die Begegnungen aussehen könnten.

Du willst bei allen Spielen der Europa League live dabei sein? Dann hole Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Europa League: Termine und Daten der Saison 2019/20

Die letzten Gruppenspiele der Europa League steigen am heutigen Donnerstag - um 18.55 Uhr und 21 Uhr. Mit der Runde der letzten 32 geht es dann erst im neuen Jahr weiter. Das Ziel der langen Reise ist dann das Gdansk Stadion im polnischen Danzig, wo am 27. Mai das große Finale ausgetragen wird.

Terminplan der Europa League

Datum Ereignis 16.12.2010 Auslosung Runde der letzten 32 20.02.2020 Runde der letzten 32 - Hinspiel 27.02.2020 Runde der letzten 32 - Rückspiel 28.02.2020 Auslosung Achtelfinale 12.03.2020 Achtelfinal-Hinspiel 19.03.2020 Achtelfinal-Rückspiel 20.03.2020 Auslosung Viertel- und Halbfinale 09.04.2020 Viertelfinal-Hinspiel 16.04.2020 Viertelfinal-Rückspiel 30.04.2020 Halbfinal-Hinspiel 07.05.2020 Halbfinal-Rückspiel 27.05.2020 Finale

Europa League, K.o.-Runde: So funktioniert die Auslosung

Die Auslosung findet am 16. Dezember um 13 Uhr statt, also rund eine Stunde nach der Ziehung der Achtelfinal-Paarungen der Champions League.

Grundsätzlich sind die zwölf Gruppensieger - und zweiten sowie die acht Drittplatzierten aus der Gruppenphase der Champions League in den Lostöpfen vertreten. Die zwölf Gruppenersten und vier besten Gruppendritten der Königsklasse gelten als gesetzt und genießen demnach im Rückspiel Heimrecht.

Außerdem darf kein Team auf einen Klub aus dem gleichen Nationalverband oder der gleichen Gruppe aufeinandertreffen. Somit kann beispielsweise Borussia Mönchengladbach nicht auf Eintracht Frankfurt oder die AS Rom treffen, sollten diese Teams weiterkommen.

Weitere Einschränkungen werden im Vorfeld der Auslosung bekanntgegeben.

Europa League, Runde der letzten 32: Mögliche Gegner der deutschen Teams

Der VfL Wolfsburg steht bereits sicher in der K.o.-Runde. Eintracht Frankfurt und Bourussia Mönchengladbach können sowohl noch Gruppensieger werden als auch aus dem Wettbewerb fliegen. Zudem kommt Bayer Leverkusen als Gruppendritter der Champions League dazu, wird allerdings im zweiten Lostopf landen.

VfL Wolfsburg (sicher qualifiziert): Gruppensieger - oder zweiter

kann nicht auf deutsche Teams oder Gruppengegner Gent treffen.

trifft je nach Ausgang auf einen Gruppensieger oder -zweiten oder ...

... auf einen Gruppendritten der Champions League.

Eintracht Frankfurt (noch offen):

kann nicht auf deutsche Teams oder Gruppengegner Arsenal / Standard Lüttich treffen.

trifft je nach Ausgang auf einen Gruppensieger oder -zweiten oder ...

... auf einen Gruppendritten der Champions League.

Borussia Mönchengladbach (noch offen):

kann nicht auf deutsche Teams oder Gruppengegner AS Rom / Istanbul BB treffen.

trifft je nach Ausgang auf einen Gruppensieger oder -zweiten oder ...

... auf einen Gruppendritten der Champions League.

Bayer Leverkusen (sicher qualifiziert): Schlechter Gruppendritter

kann nicht auf einen deutschen Klub treffen.

trifft auf einen Gruppensieger.

© getty

Europa League: Die Gruppen der deutschen Teams

Gruppe F mit Eintracht Frankfurt:

Platz Spiele Team Tore Punkte 1 5 FC Arsenal 12:5 10 2 5 Eintracht Frankfurt 6:7 9 3 5 Standard Lüttich 6:8 7 4 5 Guimares 4:8 2

Gruppe I mit VfL Wolfsburg:

Platz Spiele Team Tore Punkte 1 5 Gent 9:6 9 2 5 Wolfsburg 8:7 8 3 5 St.-Etienne 6:7 4 4 5 Oleksandria 5:8 3

Gruppe J mit Borussia Mönchengladbach:

Platz Spiele Team Tore Punkte 1 5 Gladbach 5:7 8 2 5 Roma 10:4 8 3 5 Istanbul BB 5:8 7 4 5 Wolfsberg 5:6 4

Europa League: Die heutigen Spiele im Überblick