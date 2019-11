Eintracht Frankfurt kann am 4. Spieltag der Europa League den entscheidenden Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg bei Standard Lüttich am heutigen Donnerstag. Hier könnt Ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Europa League: EIntracht Frankfurt bei Standard Lüttich im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum 4. Spieltag in der Europa League und der Partie zwischen Standard Lüttich und Eintracht Frankfurt. Anstoß der Begegnung im Stade Maurice-Dufrasne ist um 18.55 Uhr.

Vor Beginn: Die Eintracht und der Europapokal. Spätestens seit der vergangenen Saison ist das eine echte Liebesbeziehung. Auch in dieser Spielzeit läuft es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auf die bittere 0:3-Niederlage gegen den FC Arsenal, bei der die SGE lange Zeit ebenbürtig und phasenweise sogar besser war, folgten zwei Siege gegen Guimares (1:0) und Lüttich (2:1). Ein Sieg im Rückspiel über die Belgier und die Eintracht wäre trotz des Fehlstarts vorzeitig für die Zwischenrunde qualifiziert.

Vor Beginn: Doch nicht nur deshalb ist die Stimmung in Frankfurt aktuell nicht die schlechteste. Im Pokal steht die SGE im Achtelfinale und in der Liga liegen die Frankfurter nur einen Zähler hinter den Europapokalplätzen. Das furiose 5:1 gegen den FC Bayern, das Ex-Frankfurt-Trainer Niko Kovac unterm Strich den Job kostete, dürfte den Adlern für die Aufgabe in Lüttich zusätzlich beflügeln.

Vor Beginn: "Es hat den Geschmack eines K.o.-Duells und ist ein absolutes Schlüsselspiel", stellte Trainer Adi Hütter vor der Partie klar: "Wir wissen um die Bedeutung der Partie und wollen hier unbedingt punkten. Für uns geht es gegen eine sehr heimstarke Mannschaft, die sehr gut besetzt ist. Es wird sicherlich ein spannendes Duell."

© getty

Eintracht Frankfurt gegen Standard Lüttich: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht-Trainer Adi Hütter kann heute Abend in der Europa League personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Die zuletzt angeschlagenen Filip Kostic und Andre Silva sind ebenso mit an Bord wie Bas Dost. Lediglich Erik Durm und Dominik Kohr blieben neben den Langzeitverletzten und Nicht-Nominierten in Frankfurt.

Eintracht Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Fernandes - da Costa, Sow, Rode, Kostic - Dost, Paciencia

Rönnow - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Fernandes - da Costa, Sow, Rode, Kostic - Dost, Paciencia Standard Lüttich: Milinkovic-Savic - Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory - Cimirot, Bastien - Lestienne, Amallah, Carcela-Gonzalez - Oularé

Eintracht Frankfurt in der Europa League in Lüttich: TV-Übertragung und Live-Stream

Das Gastspiel von Eintracht Frankfurt bei Standard Lüttich wird am heutigen Donnerstag nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Privatsender RTL, der pro Spieltag eine Europa-League-Partie mit deutscher Beteiligung präsentiert, zeigt das Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen die AS Roma.

Alle weiteren Europa-League-Spiele werden vom kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen. Dazu gehört neben dem Frankfurter Auftritt in Lüttich auch das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen KAA Gent. Außerdem zeigt DAZN alle parallel stattfindenden Spiele sowohl um 18.55 Uhr als auch die um 21 Uhr in einer Konferenzschaltung (Goalzone).

Ein Abonnement bei DAZN kostet 11,99 Euro im Monat und ist im Monatszyklus kündbar. Die ersten 30 Tage der Mitgliedschaft sind darüber hinaus kostenlos. Noch kein DAZN-Kunde? Dann holt Euch hier Euren DAZN-GRatismonat.

Eintracht Frankfurt vor Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde

Eintracht Frankfurt steht in der Europa League kurz vor dem Einzug in die Zwischenrunde. Ein Sieg gegen Standard Lüttich reicht der SGE für den Sprung unter die letzten 32 Teams. Im Falle eines Remis müsste Frankfurt aus den beiden letzten Spielen gegen Arsenal und Guimares einen Sieg holen, um sicher weiter zu sein.