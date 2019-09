Slowenien gegen Polen heute live: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe G der EM-Qualifikation kommt es heute zum Spiel zwischen Slowenien und Polen. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles Wichtige zur Partie und wo es das Match live im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Hole Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und erlebe Slowenien - Polen live!

Wo und wann findet Slowenien gegen Polen statt?

Die heutige Paarung wird im Stadion Stožice im slowenischen Ljubljana ausgetragen. Die Arena bietet Platz für 16.000 Zuschauer. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr.

© getty

Slowenien gegen Polen heute live im TV und Stream

Kein Free-TV-Sender hat sich die Rechte für die heutige Partie gesichert. Dennoch müssen Fans der beiden Nationalteams nicht auf die Begegnung verzichten. Der Streaming-Sender DAZN zeigt die Partie live und in voller Länge.

Übrigens: Auf DAZN seht Ihr neben der EM-Quali nicht nur die komplette Primera Division, Serie A und Ligue 1, sondern auch die UEFA Champions- und Europa League sowie seit dieser Saison exklusiv 40 Spiele der deutschen Bundesliga.

Slowenien gegen Polen heute live im Ticker

Alle Spiele der Qualifikation für die Europameisterschaft könnt Ihr live im SPOX-Ticker verfolgen. So natürlich auch die heutige zwischen Slowenien und Polen.

© getty

Slowenien gegen Polen: Die Teams im Check

Vier Spiele, vier Siege und noch kein Gegentor. Das ist die Bilanz der Polen in der Qualifikation für die EM 2020. Geht die Serie gegen Slowenien weiter? Die Vorzeichen stehen gut. Die National-Elf rund um Bayern-Star Robert Lewandowski, Wojciech Szczesny und Piotr Zielinski hat in der ganzen Gruppe G den qualitativ am breitesten aufgestellten Kader.

Die Slowenen spielen mit einigen Spielern, die Serie-A-Erfahrung mitbringen. Unter anderem Josip Ilicic und Jasmin Kurtic gelten als Schlüsselspieler. Zudem könnte ein Slowene heute den Unterschied machen: Jan Oblak, Torhüter von Atletico Madrid, gilt in Experten-Kreisen als wertvollster Keeper der Welt. Wir können uns also auf ein spannendes Duell zwischen dem 26-Jährigen und Robert Lewandowski freuen.

EM-Qualifikation: Gruppe G im Überblick

In der Gruppe G kämpfen neben den Slowenen und den Polen mit Österreich und Israel noch zwei weitere Mannschaften um den Einzug in die EM-Endrunde. Die Fußballzwerge Lettland und Nordmazedonien dürften keine Chance auf den begehrten 2. Platz und die damit verbundene Qualifikation haben.