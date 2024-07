"Werde genau darüber nachdenken": Hammer um Virgil van Dijk beim FC Liverpool?

"Ich habe nicht die geringste Idee aktuell", sagte der Innenverteidiger angesprochen darauf, wie es für ihn weiter geht: "Ich werde diesen Sommer genau darüber nachdenken, was ich auf Klublevel und als Nationalspieler möchte." Erstmal gehe es darum, sich von der Niederlage gegen England (1:2) zu erholen: "Nach einer Saison wie dieser, in der alle möglichen Dinge passiert sind, wird es am Ende emotional, weil du weißt, dass es vorbei ist."

Der 33-jährige Oranje-Kapitän musste mit ansehen, wie Ollie Watkins in der 90. Minute die niederländischen Träume vom EM-Titel beendete. England gewann das Halbfinale gegen das Team rund um van Dijk, der sehr angefressen war. Die Niederlage hat offenbar dazu geführt, dass der Star des FC Liverpool seine Zukunftspläne überdenkt.