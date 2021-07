UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: "Kein Beweis" für Zusammenhang zwischen EM und Corona-Infektionen

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat einen Zusammenhang zwischen der Zulassung von Zuschauern bei der Europameisterschaft und steigenden Corona-Infektionszahlen in mehreren Teilnehmerländern bestritten. "Ich habe bislang keinen Beweis gesehen, dass es eine Verbindung gibt", sagte der Chef der UEFA im BBC-Podcast "The Sports Desk".

Konkret auf das Vorrundenspiel zwischen England und Schottland bezogen sagte er, dass "20.000 schottische Fans ohne Ticket nach London kamen. Und man wird nicht getestet, wenn man in einen Pub oder irgendwo anders hingeht. Dem Fußball die Schuld zu geben, ist aus meiner Sicht unverantwortlich." Laut wissenschaftlichen Erhebungen lassen sich rund 2000 Neuinfektionen in Schottland auf das "Battle of Britain" zurückführen.

Insgesamt zeigte sich Ceferin "extrem erleichtert", dass das am Sonntag mit dem Finale England-Italien endende Turnier ohne nennenswerte Corona-Zwischenfälle bei den Teams über die Bühne gegangen ist. Er selbst sei "76-mal getestet" worden, sagte der 53-jährige Slowene. Alle Mannschaften hätten "hochprofessionell gehandelt" und das Bubble-System geachtet.

Bezüglich der Regenbogen-Kontroverse rund um das Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am 23. Juni in München verteidigte der UEFA-Boss das vielfach kritisierte Handeln seines Verbandes als alternativlos: "Das Problem in der konkreten Situation war, dass wir eine Anfrage erhalten haben, in der es um einen Protest gegen eine Regierung in Europa ging. Die UEFA darf per Statut aber nicht gegen eine Regierung protestieren. Wir lassen uns in keinen politischen Kampf ziehen. Aber unsere Position zu Diversität ist eindeutig."

Keine DFB-Stars, kein CR7: Das ist die Top 11 der EM © getty 1/21 Die Europameisterschaft neigt sich dem Ende entgegen und findet am Sonntag beim Finale zwischen Italien und England ihren Höhepunkt. Welche Spieler überzeugten besonders bei dieser EM? SPOX und Goal stellen die bisherige Top 11 zusammen. © getty 2/21 Vorab: Aus der deutschen Nationalmannschaft hat es niemand in die beste Elf des Turniers geschafft. Für die überzeugenden Kai Havertz und Mats Hummels war die Konkurrenz auf ihren Positionen in diesem 4-3-3 schlichtweg zu groß. © getty 3/21 TOR - YANN SOMMER (Schweiz): Der Gladbach-Keeper spielte das Turnier seines Lebens. Schon in der Gruppenphase gegen die Türkei herausragend, gegen Frankreich und Spanien dann von einem anderen Stern. Im Viertelfinale mit elf Paraden - Turnier-Rekord! © getty 4/21 ABWEHR - DENZEL DUMFRIES (Niederlande): Der offensiv eingestellte Rechtsverteidiger der PSV war die Entdeckung der Gruppenphase mit zwei Toren und einer Vorlage. Auch deshalb baggern nun große Namen an dem 25-Jährigen - angeblich auch die Bayern. © getty 5/21 GIORGIO CHIELLINI (Italien): Als er gegen Österreich fehlte, merkte man das den wankenden Italienern sofort an. Als der Kapitän wieder da war, auch. Gegen Belgien und Spanien mit herausragenden Defensivspielen. Doktor Drecksarbeit ist unentbehrlich. © getty 6/21 HARRY MAGUIRE (England): Vor dem Turnier angeschlagen, verpasste gar das erste Spiel. Wer weiß, wie es um England bestellt gewesen wäre, hätte er nicht ab dem zweiten Spiel mitwirken können. Hinten eine Bank, vorne bei Standards eine Waffe. © imago images 7/21 LEONARDO SPINAZZOLA (Italien): Der tragische Held. Spielte eine ganz starke EM, bis er sich gegen Belgien die Achillessehne riss. Gegen Österreich der heimliche Matchwinner, außerdem der schnellste Spieler des Turniers (33,8 km/h). © getty 8/21 JORGINHO (Italien): Das Metronom. Der Chelsea-Mann ist das Herzstück von Mancinis Elf. "Unersetzlich", urteilte Verratti. Jorginho spulte die zweitmeisten Kilometer ab (72,3). Ein Leader mit starken Nerven, wie sein Elfmeter gegen Spanien zeigte. © getty 9/21 PIERRE-EMIL HÖJBJERG: Mit seiner Energie, seinem Willen und seinem Einsatz riss er Dänemark mit. Er stand im Mittelpunkt beim EM-Märchen. Platz 5 bei kreierten Chancen (11) und erfolgreichen Dribblings (10), dazu drei Assists. Ein tolles Turnier. © getty 10/21 PEDRI (Spanien): Er wurde dem Hype und Vergleichen mit Granden wie Iniesta und Xavi absolut gerecht. Wahnsinn, was der 18-Jährige spielte. Meistgelaufene Kilometer (76,1), viertmeiste kreierte Torchancen (11). Spanien hat seinen nächsten Goldjungen. © getty 11/21 ANGRIFF - MIKKEL DAMSGAARD (Dänemark): Rückte nach dem Eriksen-Drama in die Startelf. Entpuppte sich als das, was sein Trainer Ranieri in ihm sieht: "Ein Wunderkind." Schnell, dribbelstark, torgefährlich. Damsgaard war neben Pedri DER Shootingstar. © getty 12/21 PATRIK SCHICK (Tschechien): Er war die wohl größte Offensiv-Überraschung der EM. Der Leverkusen-Stürmer war mit fünf Toren der Garant für Tschechiens starke EM, die erst im Viertelfinale endete. Eines davon ein 50-Meter-Heber. © getty 13/21 RAHEEM STERLING (England): Der "Hated One" hat gute Chancen, als Spieler des Turniers ausgezeichnet zu werden - und das nicht nur wegen seiner drei Tore. Hat die meisten erfolgreichen Dribblings (18), dazu kombinationsstark und mannschaftsdienlich. © SPOX 14/21 Und so sähe unsere Top-Elf des EM-Turniers in einem 4-3-3 aus. © getty 15/21 HONORABLE MENTIONS - KASPER SCHMEICHEL (Dänemark): Verlor die Wahl nur knapp gegen Sommer, denn auch er spielte ein tolles Turnier - mit dem Höhepunkt im Halbfinale gegen England, als er herausragende Paraden zeigte und bei Kanes Elfer Pech hatte. © getty 16/21 KEVIN DE BRUYNE (Belgien): Sensationell, wie er nach Verletzungspause und Einwechslung mit einem Tor und einer Vorlage das Spiel gegen Dänemark im Alleingang drehte. Assist auch gegen Finnland, stark beim Aus gegen Italien. © getty 17/21 LORENZO INSIGNE (Italien): Wurde in jedem Spiel ausgewechselt, aber jeweils nach sehr ordentlichen Vorstellungen. Schoss im Auftaktspiel gegen die Türkei das 3:0 und traf Belgien mit seinem Traumtor ins Herz. © getty 18/21 CRISTIANO RONALDO (Portugal): Vier Spiele, 5 Tore, 3 allerdings per Elfmeter - von den Zahlen her lieferte CR7 ab, wie man es von ihm gewohnt ist. Blieb beim Aus gegen Belgien allerdings blass. © getty 19/21 EMIL FORSBERG (Schweden): Schoss vier der fünf Turniertore der Skandinavier und hatte beim Last-Minute-Aus gegen die Ukraine mehrfach Aluminium-Pech. Bärenstarke EM des Leipzigers, nachdem ihm im Auftaktspiel gegen Spanien noch wenig gelang. © getty 20/21 JOAKIM MAEHLE (Dänemark): Spulte als linkes Glied der Fünferkette fünfmal 90 und einmal 120 Minuten ab und war nicht nur wegen seiner beiden Treffer gegen Österreich und Wales bockstark. Legte im Viertelfinale gegen Tschechien das wichtige 2:0 auf. © getty 21/21 HARRY KANE (England): Fand nur sehr schleppend ins Turnier und war in den Gruppenspielen kaum ein Faktor. Anschließend zündete der Stürmer jedoch (3 Spiele, 4 Tore) und war entscheidend beteiligt am Halbfinalsieg gegen Dänemark.

Die UEFA hatte den Antrag des Münchner Stadtrates abgewiesen, das Stadion aus Protest gegen die homosexuellenfeindliche Politik von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban in Regenbogenfarben zu erleuchten. Der Kontinentalverband sei "aufgrund seiner Statuten eine politisch und religiös neutrale" Organisation, hieß es von UEFA-Seite.

Die Neuauflage einer paneuropäischen EM schloss Ceferin unter seiner Führung aus. "Es ist nicht korrekt, dass einige Mannschaften über 10.000 Kilometer reisen mussten und andere nur 1000. Es war auch nicht fair gegenüber den Fans", sagte er: "Es ist eine interessante Idee, aber schwer umzusetzen. Ich denke nicht, dass wir es nochmal machen." Ceferins Vorgänger Michel Platini hatte das Format 2012 auf den Weg gebracht. Die EM 2024 findet in Deutschland statt.