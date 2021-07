EM 2021: Schweiz-Fan wird durch Meme gegen Frankreich berühmt und bekommt Viertelfinal-Tickets geschenkt

Luca Lou­ten­bach, ein Anhänger der Schweizer Nationalmannschaft, ist durch sein leidenschaftliches Mitfiebern während des EM-Achtelfinals zwischen den Eidgenossen und Weltmeister Frankreich (8:7 n.E.) zu einer Berühmtheit in den sozialen Medien geworden. Deshalb erhielt er nun Tickets für das Viertelfinale gegen Spanien am Freitag geschenkt (18 Uhr im LIVETICKER).

"Zuerst hatte ich kein Ticket für das Vier­tel­fi­nal­spiel in St. Peters­burg, also habe ich bei Swis­sAir, der natio­nalen Flug­ge­sell­schaft der Schweiz, via Twitter nach Karten gefragt", erzählte Loutenbach im Interview mit 11Freunde.

"Ich habe ein­fach gefragt, wie viele Ret­weets es wohl bräuchte, um mich dorthin zu bringen und kurz darauf schrieben sie mir, ich solle ihnen eine Nach­richt schreiben. Ich konnte es selbst nicht glauben, aber: SwissAir hat meinen Wunsch dann tat­säch­lich erfüllt, wor­über ich natür­lich sehr glück­lich bin."

Zwei Bilder, auf denen Loutenbach während des dramatischen Achtelfinals gegen Frankreich erst sichtlich litt und dann oberkörperfrei jubelte, machten ihn als sogenanntes Meme über Nacht berühmt.

"Es war wirk­lich ver­rückt für mich. Ich war natür­lich über­haupt nicht darauf vor­be­reitet, so viel Auf­merk­sam­keit zu erhalten. Ich bin ja nur ein ganz nor­maler Fan. Auf einmal habe ich Nach­richten aus der ganzen Welt erhalten. In der Nacht habe ich langsam begriffen, dass die Fotos, die mich vor und nach dem 3:3 zeigen, gerade zum Meme werden", führte Loutenbach aus.

Die Aufmerksamkeit sei generell kein Problem für ihn, aber dennoch sprach er von "anstrengenden Stunden" nach dem sensationellen Sieg der Schweizer über den Weltmeister: "Alle Medien wollten plötz­lich mit mir spre­chen, das Schweizer Fern­sehen hat mich nach meiner Rück­reise aus Buka­rest sogar am Flug­hafen in Zürich emp­fangen."

Loutenbach outete sich außerdem als Edelfan der Schweizer Nati. Insgesamt habe er bereits "knapp 50 Spiele" der Nationalmannschaft live im Stadion erlebt, drei davon bei der laufenden Europameisterschaft. Die Tickets bewahre er als Andenken auf.

Einen Ehrenplatz in seiner Sammlung wird die Eintrittskarte vom Achtelfinale gegen Frankreich erhalten. "Das war ein­fach der beste Moment, den ich jemals bei einem Spiel unserer Natio­nal­mann­schaft erlebt habe."