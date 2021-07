Italien vs. England: Finale der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das große EM-Finale zwischen Italien und England steht an. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Genau einen Monat nach dem EM-Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei in Rom findet das Finale der EM ebenfalls mit italienischer Beteiligung statt. Die Squadra Azzurra trifft auf Deutschland-Bezwinger England. Für die Engländer ist es die erste Teilnahme bei einem EM-Finale. Italien hingegen krönte sich 1968 bereits zum Europameister.

Italien vs. England - Finale der EM 2021: Uhrzeit, Spielstätte, Schiedsrichter

Das legendäre Wembley Stadium in Englands Hauptstadt London dient am heutigen Sonntag, 11. Juli, zum achten Mal bei diesem Turnier als Spielstätte. Schiedsrichter Björn Kuipers pfeift Italien gegen England um 21 Uhr an.

© getty Die Engländer kämpfen heute um die Europameisterschaft.

Italien vs. England: Finale der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Euch werden heute mehrere Möglichkeiten geboten, wie Ihr das Endspiel live verfolgen könnt. Dabei sind sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Übertragungen mit dabei.

Italien vs. England: Finale der EM 2021 heute live im Free-TV

Die kostenlose Übertragung übernimmt das ZDF. Im Mainzer Studio werden die Vorberichte zur Begegnung ab 20.15 Uhr von Moderator Jochen Breyer und den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer präsentiert. Das finale Spiel des Turniers kommentiert dann ab 21 Uhr Oliver Schmidt gemeinsam mit Sandro Wagner.

Italien vs. England: Finale der EM 2021 heute live im Pay-TV

Die kostenpflichtige Option bietet MagentaTV an. Der Anbieter der Telekom zeigt somit auch das 51. EM-Spiel live und in voller Länge.

Anders als beim ZDF braucht Ihr für MagentaTV jedoch ein Abonnement, dieses kostet monatlich zehn Euro. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen MagentaTV Smart und MagentaTV Flex.

MagentaTV Smart ist die ersten drei Monate kostenlos, bei dieser Abo-Variante müsst Ihr Euch jedoch 24 Monate lang binden.

Bei MagentaTV Smart dürft Ihr hingegen keine drei Monate lang das Angebot testen, dafür ist dieser Tarif monatlich kündbar.

Keine DFB-Stars, kein CR7: Das ist die Top 11 der EM © getty 1/21 Die Europameisterschaft neigt sich dem Ende entgegen und findet am Sonntag beim Finale zwischen Italien und England ihren Höhepunkt. Welche Spieler überzeugten besonders bei dieser EM? SPOX und Goal stellen die bisherige Top 11 zusammen. © getty 2/21 Vorab: Aus der deutschen Nationalmannschaft hat es niemand in die beste Elf des Turniers geschafft. Für die überzeugenden Kai Havertz und Mats Hummels war die Konkurrenz auf ihren Positionen in diesem 4-3-3 schlichtweg zu groß. © getty 3/21 TOR - YANN SOMMER (Schweiz): Der Gladbach-Keeper spielte das Turnier seines Lebens. Schon in der Gruppenphase gegen die Türkei herausragend, gegen Frankreich und Spanien dann von einem anderen Stern. Im Viertelfinale mit elf Paraden - Turnier-Rekord! © getty 4/21 ABWEHR - DENZEL DUMFRIES (Niederlande): Der offensiv eingestellte Rechtsverteidiger der PSV war die Entdeckung der Gruppenphase mit zwei Toren und einer Vorlage. Auch deshalb baggern nun große Namen an dem 25-Jährigen - angeblich auch die Bayern. © getty 5/21 GIORGIO CHIELLINI (Italien): Als er gegen Österreich fehlte, merkte man das den wankenden Italienern sofort an. Als der Kapitän wieder da war, auch. Gegen Belgien und Spanien mit herausragenden Defensivspielen. Doktor Drecksarbeit ist unentbehrlich. © getty 6/21 HARRY MAGUIRE (England): Vor dem Turnier angeschlagen, verpasste gar das erste Spiel. Wer weiß, wie es um England bestellt gewesen wäre, hätte er nicht ab dem zweiten Spiel mitwirken können. Hinten eine Bank, vorne bei Standards eine Waffe. © imago images 7/21 LEONARDO SPINAZZOLA (Italien): Der tragische Held. Spielte eine ganz starke EM, bis er sich gegen Belgien die Achillessehne riss. Gegen Österreich der heimliche Matchwinner, außerdem der schnellste Spieler des Turniers (33,8 km/h). © getty 8/21 JORGINHO (Italien): Das Metronom. Der Chelsea-Mann ist das Herzstück von Mancinis Elf. "Unersetzlich", urteilte Verratti. Jorginho spulte die zweitmeisten Kilometer ab (72,3). Ein Leader mit starken Nerven, wie sein Elfmeter gegen Spanien zeigte. © getty 9/21 PIERRE-EMIL HÖJBJERG: Mit seiner Energie, seinem Willen und seinem Einsatz riss er Dänemark mit. Er stand im Mittelpunkt beim EM-Märchen. Platz 5 bei kreierten Chancen (11) und erfolgreichen Dribblings (10), dazu drei Assists. Ein tolles Turnier. © getty 10/21 PEDRI (Spanien): Er wurde dem Hype und Vergleichen mit Granden wie Iniesta und Xavi absolut gerecht. Wahnsinn, was der 18-Jährige spielte. Meistgelaufene Kilometer (76,1), viertmeiste kreierte Torchancen (11). Spanien hat seinen nächsten Goldjungen. © getty 11/21 ANGRIFF - MIKKEL DAMSGAARD (Dänemark): Rückte nach dem Eriksen-Drama in die Startelf. Entpuppte sich als das, was sein Trainer Ranieri in ihm sieht: "Ein Wunderkind." Schnell, dribbelstark, torgefährlich. Damsgaard war neben Pedri DER Shootingstar. © getty 12/21 PATRIK SCHICK (Tschechien): Er war die wohl größte Offensiv-Überraschung der EM. Der Leverkusen-Stürmer war mit fünf Toren der Garant für Tschechiens starke EM, die erst im Viertelfinale endete. Eines davon ein 50-Meter-Heber. © getty 13/21 RAHEEM STERLING (England): Der "Hated One" hat gute Chancen, als Spieler des Turniers ausgezeichnet zu werden - und das nicht nur wegen seiner drei Tore. Hat die meisten erfolgreichen Dribblings (18), dazu kombinationsstark und mannschaftsdienlich. © SPOX 14/21 Und so sähe unsere Top-Elf des EM-Turniers in einem 4-3-3 aus. © getty 15/21 HONORABLE MENTIONS - KASPER SCHMEICHEL (Dänemark): Verlor die Wahl nur knapp gegen Sommer, denn auch er spielte ein tolles Turnier - mit dem Höhepunkt im Halbfinale gegen England, als er herausragende Paraden zeigte und bei Kanes Elfer Pech hatte. © getty 16/21 KEVIN DE BRUYNE (Belgien): Sensationell, wie er nach Verletzungspause und Einwechslung mit einem Tor und einer Vorlage das Spiel gegen Dänemark im Alleingang drehte. Assist auch gegen Finnland, stark beim Aus gegen Italien. © getty 17/21 LORENZO INSIGNE (Italien): Wurde in jedem Spiel ausgewechselt, aber jeweils nach sehr ordentlichen Vorstellungen. Schoss im Auftaktspiel gegen die Türkei das 3:0 und traf Belgien mit seinem Traumtor ins Herz. © getty 18/21 CRISTIANO RONALDO (Portugal): Vier Spiele, 5 Tore, 3 allerdings per Elfmeter - von den Zahlen her lieferte CR7 ab, wie man es von ihm gewohnt ist. Blieb beim Aus gegen Belgien allerdings blass. © getty 19/21 EMIL FORSBERG (Schweden): Schoss vier der fünf Turniertore der Skandinavier und hatte beim Last-Minute-Aus gegen die Ukraine mehrfach Aluminium-Pech. Bärenstarke EM des Leipzigers, nachdem ihm im Auftaktspiel gegen Spanien noch wenig gelang. © getty 20/21 JOAKIM MAEHLE (Dänemark): Spulte als linkes Glied der Fünferkette fünfmal 90 und einmal 120 Minuten ab und war nicht nur wegen seiner beiden Treffer gegen Österreich und Wales bockstark. Legte im Viertelfinale gegen Tschechien das wichtige 2:0 auf. © getty 21/21 HARRY KANE (England): Fand nur sehr schleppend ins Turnier und war in den Gruppenspielen kaum ein Faktor. Anschließend zündete der Stürmer jedoch (3 Spiele, 4 Tore) und war entscheidend beteiligt am Halbfinalsieg gegen Dänemark.

Italien vs. England: Finale der EM 2021 heute live im Livestream

MagentaTV bietet zudem die Partie auch im kostenpflichtigen Livestream an. Natürlich hat auch das ZDF einen Livestream parat. Dieser ist gratis und in der ZDFMediathek auffindbar.

Italien vs. England - Finale der EM 2021: Highlights bei DAZN

DAZN zeigt Italien gegen England zwar nicht live und in voller Länge, bietet jedoch wie bei allen EM-Spielen zuvor die Highlights eine Stunde nach Abpfiff an.

Italien vs. England: Finale der EM 2021 heute im Liveticker

SPOX tickert das Finale zwischen Italien und England zusätzlich live und in einer hohen Frequenz mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise - wir decken alles ab.

Hier geht's zum Liveticker: Italien vs. England.

Italien und England - Finale der EM 2021: Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, L. Insigne - Immobile

G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, L. Insigne - Immobile England: Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - H. Kane

Italien vs. England: Spiele gegeneinander bei Großereignissen

Alle vier Duelle bei Großereignissen konnten die Italiener für sich entscheiden. Das bisher letzte Aufeinandertreffen kam bei der WM 2014 zustande. Damals siegte die Squadra Azzurra mit 2:1 in der Gruppenphase.