EM 2021 - Ungarn-Trainer Rossi: "Fühle mich wie ein Kind im Freizeitpark"

Ungarns Trainer Marco Rossi geht voller Vorfreude ins entscheidende EM-Gruppenspiel gegen Deutschland. "Ich habe die EM immer im Fernsehen gesehen, jetzt bin ich 56, und ich fühle mich wie ein Kind im Freizeitpark", sagte der Italiener nach dem 1:1 (1:0) gegen Weltmeister Frankreich am Samstag.

"Ich sage jetzt aber nicht, wir fahren nach München und gewinnen dort. Wir werden nach München fahren und versuchen, dort zu gewinnen", ergänzte er.

In der Gruppe F hat Co-Gastgeber Ungarn, der am Mittwoch (21 Uhr) zum Abschluss der Vorrunde in München auf das DFB-Team trifft, aktuell einen Zähler auf dem Konto und immer noch Chancen auf das Achtelfinale. Im Parallelspiel der Gruppe in Budapest trifft am Mittwoch Portugal auf die Franzosen.

Rossi, der seit 2018 im Amt ist und die Ungarn erstmals bei einem großen Turnier betreut, war nach dem leidenschaftlichen Auftritt gegen Frankreich enorm stolz auf seine Spieler. Vor 55.998 Zuschauern in Budapest hatte Attila Fiola (45.+2) den Underdog in Führung gebracht, ehe Antoine Griezmann (66.) ausglich. "Sie haben den Fans etwas Besonderes gegeben", sagte Rossi: "Zwei Stunden voller Adrenalin und Spannung."