EM 2021 - Am Montag in Glasgow: Schiri Siebert feiert Premiere

Ob Daniel Siebert am Montagabend in Glasgow Lust auf einen Radler bekommt, hängt wohl in erster Linie von seiner Leistung ab. Schon am vierten Tag der EM feiert der Schiedsrichter aus Berlin, der seine überraschende Nominierung im April mit "einem Glas Alsterwasser" begossen hatte, seine Endrunden-Premiere.

Siebert leitet die Partie der Gruppe D zwischen Schottland und Tschechien (15 Uhr im LIVETICKER). Dem 37-Jährigen stehen dabei seine Assistenten Jan Seidel (Oberkrämer) und Rafael Foltyn (Wiesbaden) zur Seite.

Dass Siebert für die EM ausgewählt wurde, war im Vorfeld nicht zu erwarten. Schließlich wird der Referee im Gegensatz zu anderen deutschen Unparteiischen nicht in der Elite-Gruppe der UEFA geführt.

"Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, dass ein Schiedsrichter, der nicht der höchsten Kategorie angehört, zu seinem so großen Turnier eingeladen worden ist", sagte Siebert vor der EM stolz. DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich urteilte über Siebert: "Er wird bei der UEFA sehr geschätzt und gilt als Referee mit großer Zukunft."