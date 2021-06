Zurück aus der Isolation: Southgate will kurzfristig über Mount und Chilwell entscheiden

Englands Trainer Gareth Southgate wird erst kurzfristig entscheiden, ob er Mason Mount und Ben Chilwell nach deren Isolation in den Kader für das EM-Achtelfinale gegen Deutschland beruft. "Sie konnten nur Teile des Trainings mitmachen und nicht mit der Mannschaft trainieren", sagte Southgate vor dem Duell am Dienstag (18 Uhr im LIVETICKER) im Wembley-Stadion: "Außerdem muss ich sehen, wie sie aus psychologischer Sicht drauf sind."

Die Champions-League-Sieger Mount und Chilwell galten als Kontaktpersonen des Schotten Billy Gilmour, der nach der Battle of Britain (0:0) am 18. Juni positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Daraufhin musste das Duo des FC Chelsea in Quarantäne und durfte nur individuell trainieren. Insbesondere Mounts Ausfall wiegt schwer, er ist unter Southgate gesetzt und gilt als Taktgeber im Mittelfeld.

Ab Dienstag wären beide wieder einsatzfähig, die zehntägige Quarantäne gilt bis Montag. Southgate hat sich noch nicht festgelegt, ob Mount und Chilwell zum Kader gehören. "Das ist eine sehr harte Situation für die zwei", sagte der 50-Jährige: "Sie konnten nicht mittrainieren und anstatt Teil der Gruppe zu sein und mit den anderen zu interagieren, mussten sie in ihren Zimmer bleiben."

An den Taktiksitzungen konnten beide per Videokonferenz teilnehmen, berichtete Southgate am Montagabend: "Ab Mitternacht können sie wieder zur Mannschaft stoßen, und dann entscheiden wir." Einen Einsatz hielt er weiterhin nicht für ausgeschlossen.