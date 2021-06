EM 2021: DFB-Gegner Ungarn muss auf Szoboszlai verzichten

Schwerer Schlag für die ungarische Nationalmannschaft: Der deutsche Gruppengegner muss bei der EM (11. Juni bis 11. Juli) auf den Leipziger Dominik Szoboszlai verzichten.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler steht wegen erneuten Problemen am Schambein nicht im endgültigen Aufgebot der Ungarn. Zuletzt hatte er sich mit seinen Kollegen noch im Trainingslager in Saalfelden/Österreich auf das Turnier vorbereitet.

Damit stehen noch vier Bundesliga-Profis im Kader des Außenseiters, der am 23. Juni in München letzter deutscher Gegner in der "Todesgruppe" F mit Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal ist. Neben den Leipzigern Peter Gulacsi und Willi Orban sind auch Adam Szalai vom FSV Mainz 05 und der Freiburger Roland Sallai dabei.