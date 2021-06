Christian Eriksen meldet sich aus dem Krankenbett: "Mir geht es gut"

Wenige Tage nach seinem Kollaps beim Spiel Dänemark gegen Finnland hat sich Christian Eriksen erstmals selbst zu Wort gemeldet. Auf Twitter gab er ein öffentliches Statement ab.

Am Dienstagmorgen postete der dänische Fußballverband ein Bild von Eriksen mit erhobenem Daumen und einem Statement des Mittelfeldspielers von Inter Mailand. Bereits am vergangenen Montag hatte er erste Entwarnung gegeben.

"Danke für die Wünsche und tollen Nachrichten aus aller Welt", heißt es im Tweet. "Das bedeutet mir und meiner Familie viel."

Der 29-Jährige gab an, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe. Allerdings stehen noch weitere Untersuchungen an, um die Ursache seines Zusammenbruchs festzustellen. Allerdings sagte Eriksen auch: "Aber ich fühle mich okay."

Spielen werde er freilich nicht mehr. Jedoch beteuerte Eriksen: "Ich werde die Jungs anfeuern" und richtete an seine Teamkollegen: "Spielt für ganz Dänemark. Christian."

Eriksen war am Samstag gegen Finnland gegen Ende der ersten Hälfte auf dem Spielfeld zusammengebrochen und musste minutenlang reanimiert werden. Der dänische Mannschaftsarzt erklärte in der Folge, dass Eriksen einen Herzstillstand erlitten hatte und "zurückgebracht" werden musste. Seit Samstag befindet er sich in Behandlung in einem Krankenhaus in Kopenhagen.