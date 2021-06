England und Kroatien bestreiten heute ihr erstes Vorrundenspiel bei der EM 2021. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie der Gruppe D im Liveticker verfolgen.

2016 scheiterten die Three Lions bereits im Achtelfinale an Island. Wie weit geht es dieses Mal für Sancho, Kane und Co.?

England vs. Kroatien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker

Vor Beginn: Die Engländer wollen nicht mehr hinnehmen, dass Marcus Rashford, Raheem Sterling & Co. aufgrund ihrer Hautfarbe beleidigt werden. "Warum solltest du jemanden für etwas so Lächerliches wie seine Hautfarbe beleidigen? Warum?", fragte Southgate zuletzt: "Leider habe ich für die Leute, die sich so verhalten, eine schlechte Nachricht: Sie sind auf der Verliererseite."

Vor Beginn: Ein Thema überlagerte den EM-Start der Three Lions. Teile der eigenen Fans pfiffen die Mannschaft aus, weil die Spieler niederknieten, um gegen Rassismus zu protestieren. "Sie kennen die Kraft ihrer Stimmen. Sie wissen, dass sie etwas bewegen können", sagte Teammanager Gareth Southgate, der stolz ist auf seine Jungs: "Die Tatsache, dass wir weitermachen werden, ist beeindruckend."

Vor Beginn: Als Austragungsort dient das Wembley-Stadion in London. 22.500 Zuschauer werden live vor Ort sein.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Der Anpfiff zur Partie erfolgt um 15 Uhr.

England vs. Kroatien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 - Voraussichtliche Aufstellungen

England: Pickford - Walker, Stones, Mings, Chilwell - Phillips - Rice, Mount - Sancho, H. Kane, Rashford

Pickford - Walker, Stones, Mings, Chilwell - Phillips - Rice, Mount - Sancho, H. Kane, Rashford Kroatien: Livakovic - Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic - Brozovic - Modric, Kovacic - Rebic, B. Petkovic, Perisic

England vs. Kroatien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im TV und Livestream

Die Partie der Three Lions gegen Kroatien wird von der ARD und Magenta TV übertragen. Über die ARD-Mediathek oder über sportschau.de könnt Ihr die Partie auch kostenlos im Livestream sehen.

EM 2021: Die Gruppe D im Überblick