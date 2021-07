EM 2021 heute live, Viertelfinale: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Heute geht die EM mit zwei Viertelfinal-Partien weiter. In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Spiele heute anstehen und wer diese im TV und Livestream überträgt.

Deutschland ist nicht mehr bei der EM vertreten, die deutsche Nationalmannschaft schied am Dienstag durch ein 0:2 gegen England aus. Heute geht es das Turnier mit den ersten beiden Viertelfinal-Partien des Turniers weiter.

EM 2021 heute live, Viertelfinale: Spiele und Ansetzungen

Um 18 Uhr steht heute das erste Spiel an. Die Schweiz trifft nach ihrem dramatischen Sieg über Frankreich auf Spanien. Die Spanier hatten sich in einem ebenso spektakulären Spiel gegen Kroatien durchgesetzt.

Später am Abend steht dann das Spiel zwischen Belgien und Italien an. Die beiden Mitfavoriten treffen um 21 Uhr aufeinander.

EM 2021 heute: Die Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ort 2. Juli 18 Uhr Schweiz Spanien St. Petersburg 2. Juli 21 Uhr Belgien Italien München

EM 2021 heute live, Viertelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Ihr könnt alle Spiele der EM live im Free-TV, im Pay-TV und im Livestream verfolgen. Wir geben Euch den Überblick über die Optionen.

EM 2021: Viertelfinale heute live im Free-TV

Die ARD und das ZDF teilen sich die Übertragungsrechte bei der EM 2021. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich also von Tag zu Tag mit der Übertragung ab.

Die heutigen Viertelfinalspiele laufen im ZDF. Das "Zweite" zeigt sowohl das erste Spiel der Schweiz gegen Spanien als auch Belgien gegen Italien live. Ihr könnt also beide Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen sehen.

EM 2021: Viertelfinale heute live im Pay-TV

Wie gewohnt laufen die heutigen EM-Spiele auch bei MagentaTV. MagentaTV überträgt alle Partien der Europameisterschaft live und in voller Länge.

Die beiden Viertelfinals könnt Ihr also mi der MagentaTV -Box der Telekom sehen. Auch per Chromecast oder Fire TV Stick oder per App könnt Ihr MagentaTV sehen.

EM 2021: Viertelfinale heute im Livestream

Ihr könnt die beiden heutigen Spiele im Livestream verfolgen. Das ZDF bietet einen kostenfreien Livestream seiner Übertragung an. Hier könnt Ihr den Livestream abrufen.

Auch MagentaTV könnt Ihr im Livestream verfolgen. Dafür benötigt Ihr allerdings ein MagentaTV-Abo. Dieses ist kostenpflichtig.

EM 2021 heute live: Die Highlights des Viertelfinale live auf DAZN

Die Highlights der EM-Spiele könnt Ihr auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst zeigt die besten Szenen jedes Spiels nur 60 Minuten nach Abpfiff.

Neben den Highlights der Europameisterschaft könnt Ihr auf DAZN auch jede Menge Livesport verfolgen. Unter anderem könnt Ihr bei dem Streamingdienst die Champions League, die Europa League, ausgewählte Bundesliga-Spiele, US-Sport, Motorsport und Kampfsport sehen.

DAZN kostet 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Als Neukunde könnt Ihr DAZN einen Monat lang gratis testen.

EM 2021 heute im Liveticker

Ihr könnt die beiden heutigen Spiele auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu jeder Partie bei der EM einen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker von Schweiz gegen Spanien.

Hier geht's zum Liveticker von Belgien gegen Italien.

