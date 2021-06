Im ersten EM-Vorrundenspiel trifft Deutschland auf Frankreich. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Nach der schwachen WM 2018 sind die Deutschen bei der EM 2021 auf Wiedergutmachung aus. Doch bereits im ersten Vorrundenspiel hat die deutsche Nationalmannschaft eine schwierige Aufgabe vor sich. Es geht gegen den amtierenden Weltmeister aus Frankreich. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Deutschland vs. Frankreich: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Begegnung Deutschland gegen Frankreich verspricht wie immer Spannung. Die letzten beiden Male, als diese beiden Nationen aufeinandertrafen, war in der Nations League 2018. Damals gewannen die Franzosen ein Spiel mit 2:1, das andere endete unentschieden. Die wichtigen Duelle bei Großereignissen gingen in diesem Jahrtausend einmal an Deutschland (1:0/WM 2014) und einmal an Frankreich (2:0/EM 2016).

Vor Beginn: Um 21 Uhr wird die Partie in der Allianz-Arena angepfiffen. Als Schiedsrichter im Einsatz ist der Spanier Carlos del Cerro Grande.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum EM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Frankreich.

Deutschland vs. Frankreich: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im TV und Livestream

Das ZDF überträgt das Duell heute im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Das Duo bestehend aus Kommentator Bela Rethy und Co-Kommentator Sandro Wagner begleitet Euch durch das Spiel. Vorher sind Jochen Breyer sowie die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer bei der Vorberichterstattung im Studio im Einsatz. Auch mit dabei ist Christian Karembeu, der mit Frankreich sowohl Welt- als auch Europameister wurde.

Aber auch MagentaTV zeigt Deutschland gegen Frankreich live und in voller Länge. Jedoch müsst Ihr dafür ein Abonnement in Höhe von 10 Euro dafür abschließen.

Deutschland vs. Frankreich: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller - Gnabry

EM 2021: Die Gruppe F im Überblick