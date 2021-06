EM 2021: Dänemark und Belgien unterbrechen Gruppenspiel für Ehrung von Christian Eriksen

Während der EM-Partie von Dänemark gegen Belgien haben beide Mannschaften das Spiel nach zehn Minuten kurz unterbrochen und Christian Eriksen gedacht. Der dänische Mittelfeldstar war im ersten Gruppenspiel gegen Finnland auf dem Platz zusammengebrochen.

Mit etwas Verzögerung wurde das Spiel nach genau zehn Minuten und elf gespielten Sekunden angehalten - ein Hinweis auf Eriksens Rückennummer zehn. In der Folge applaudierten Fans, Spieler und die Schiedsrichter eine Minute lang im Kopenhagener Parken Stadion mit den 25.000 Fans anwesenden Fans.

Die Fans hielten unter anderem ein Spruchband mit der Aufschrift "Ganz Dänemark glaubt an Dich, Christian" hoch. Auch die belgischen Fans beteiligten sich an der Aktion.

"Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen", hatte Belgiens Star-Stürmer Romelu Lukaku bereits vor dem Spiel angekündigt. Lukaku und Eriksen wurden zusammen in der vergangenen Saison Meister mit Inter Mailand. "Ich habe ihm geschrieben und eine Nachricht von ihm bekommen. Er schrieb mir, dass er okay ist. Danach habe ich ihn in Ruhe gelassen, weil er jetzt Zeit braucht, um sich zu erholen. Aber ich werde ihm nach dem Spiel eine Nachricht schreiben", so der 28-Jährige.

"Ganz Dänemark glaubt an Dich, Christian": Die besten Bilder der Unterbrechung © getty 1/14 Die dänische und belgische Nationalmannschaft haben ihr EM-Spiel zu Ehren von Christian Eriksen für kurze Zeit unterbrochen. In der 10. Minute wurde für die dänische Nummer 10, die im Spiel gegen Finnland zusammengebrochen war, applaudiert. © getty 2/14 Elf Sekunden später als geplant wurde das Spiel angehalten. Auch Schiedsrichter Björn Kuipers beteiligte sich an der Aktion. © getty 3/14 Die 25.000 Fans im Kopenhagener Parken Stadion erhoben sich. © getty 4/14 Kapitän Simon Kjaer und Torhüter Kasper Schmeichel hielten einen kurzen Moment lang inne. © getty 5/14 Thomas Delaney wurde von seinem BVB-Teamkollegen Thomas Meunier in den Arm genommen. © getty 6/14 Delaney ging kurz danach zu Romelu Lukaku, Eriksens Teamkollegen bei Inter Mailand. © getty 7/14 Die dänischen Fans hielten zudem ein Spruchband mit der Aufschrift "Ganz Dänemark glaubt an Dich, Christian" hoch. © getty 8/14 Bereits vor Anpfiff der Partie gedachten beide Teams Eriksen. © getty 9/14 Kapitän Kjaer erhielt ein unterschriebenes Eriksen-Trikot der belgischen Nationalmannschaft mit der Aufschrift "Gute Besserung". © getty 10/14 Nicht nur die Spieler, sondern auch die belgischen Fans wünschten Eriksen eine schnelle Genesung. © getty 11/14 "Belgien liebt Dich, Christian", hieß es von den mitgereisten Anhängern. © getty 12/14 Aber auch aus dem dänischen Lager gab es zahlreiche Fahnen und Banner. "Wir lieben dich, Christian", hieß es hier. © getty 13/14 © getty 14/14

EM 2021: "Es soll ein Fest für Christian werden"

Belgiens Nationalcoach Roberto Martinez hatte ebenfalls am Mittwoch auf die Aktion hingewiesen: "Es soll ein Fest für Christian werden." Auf der Pressekonferenz wollte er noch nicht genau erklären, was sich genau abspielen werde. "Unsere Botschaft ist, dass Fußball nicht dasselbe ist, wenn Christian nicht auf dem Feld steht", betonte er.

Eriksen hatte am vergangenen Samstag während des EM-Auftakts der Dänen gegen Finnland (0:1) einen Herzstillstand erlitten und musste noch auf dem Spielfeld wiederbelebt werden. Seitdem liegt er in einem Kopenhagener Krankenhaus, sein Zustand ist nach Angaben des dänischen Verbands stabil. "Das Krankenhaus ist in der Nähe des Parken Stadions, wahrscheinlich wird er also auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel ansehen", erklärte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand.