EM 2021: Gruppen, Teilnehmer, Spielplan, Termine

Die EM-Qualifikation ist abgeschlossen, nun stehen alle 24 Teilnehmer der Europameisterschaft 2021 fest. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die Gruppen sowie zu den Terminen und Spielplan der EM 2021.

EM 2021: Gruppen in der Übersicht

20 Teilnehmer standen bei der Auslosung im vergangenen Jahr bereits fest. Vier weitere Nationen schnappten sich das Ticket zur EM über die Playoffs. Dabei setzte sich Nordmazedonien, Slowakei, Ungarn und Schottland durch.

Das DFB-Team hat eine Hammergruppe erwischt. In der Vorrunde trifft das Team von Trainer Joachim Löw auf Weltmeister und Europameister Portugal. Komplettiert wird die Gruppe von Ungarn.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Italien Belgien Österreich Kroatien Polen Frankreich Schweiz Dänemark Niederlande Tschechien Spanien Deutschland Türkei Finnland Ukraine England Schweden Portugal Wales Russland Nordmazedonien Schottland Slowakei Ungarn

EM 2021: Termine und Zeitplan

Das Auftaktspiel der EM 2021 ist auf den 11. Juni terminiert. Dabei treffen Italien und die Türkei aufeinander.

Die Gruppenphase wird am 23. Juni beschlossen, drei Tage später beginnt die K.o.-Phase. Der Europameister wird am 11. Juli gekürt.

Runde Termine Gruppenphase 11.-23. Juni Achtelfinale 26.-29. Juni Viertelfinale 2.-3. Juli Halbfinale 6.-7. Juli Finale 11. Juli

© getty

EM 2021 - Gruppe A: Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort 11. Juni 21 Uhr Türkei Italien Rom 12. Juni 15 Uhr Wales Schweiz Baku 16. Juni 18 Uhr Türkei Wales Baku 16. Juni 21 Uhr Italien Schweiz Rom 20. Juni 18 Uhr Schweiz Türkei Baku 20. Juni 18 Uhr Italien Wales Rom

EM 2021 - Gruppe B: Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort 12. Juni 18 Uhr Dänemark Finnland Kopenhagen 12. Juni 21 Uhr Belgien Russland St. Petersburg 16. Juni 15 Uhr Finnland Russland St. Petersburg 17. Juni 18 Uhr Dänemark Belgien Kopenhagen 21. Juni 21 Uhr Russland Dänemark Kopenhagen 21. Juni 21 Uhr Finnland Belgien St. Petersburg

EM 2021 - Gruppe C: Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort 13. Juni 18 Uhr Österreich Nordmazedonien Bukarest 13. Juni 21 Uhr Niederlande Ukraine Amsterdam 17. Juni 15 Uhr Ukraine Nordmazedonien Bukarest 17. Juni 21 Uhr Niederlande Österreich Amsterdam 21. Juni 18 Uhr Nordmazedonien Niederlande Amsterdam 21. Juni 18 Uhr Ukraine Österreich Bukarest

EM 2021 - Gruppe D: Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort 13. Juni 15 Uhr England Kroatien London 14. Juni 15 Uhr Schottland Tschechien Glasgow 18. Juni 18 Uhr Kroatien Tschechien Glasgow 19. Juni 21 Uhr England Schottland London 22. Juni 21 Uhr Kroatien Schottland Glasgow 22. Juni 21 Uhr Tschechien England London

EM 2021 - Gruppe E: Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort 14. Juni 18 Uhr Polen Slowakei Dublin 14. Juni 21 Uhr Spanien Schweden Bilbao 18. Juni 15 Uhr Schweden Slowakei Dublin 19. Juni 21 Uhr Spanien Polen Bilbao 23. Juni 18 Uhr Slowakei Spanien Bilbao 23. Juni 18 Uhr Schweden Polen Dublin

EM 2021 - Gruppe F: Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort 15. Juni 18 Uhr Ungarn Portugal Budapest 15. Juni 15 Uhr Frankreich Deutschland München 19. Juni 15 Uhr Ungarn Frankreich Budapest 19. Juni 18 Uhr Portugal Deutschland München 23. Juni 21 Uhr Portugal Frankreich Budapest 23. Juni 21 Uhr Deutschland Ungarn München

© imago images / Sven Simon

EM 2021: Spielorte und Stadien im Überblick

Die EM 2021 soll in zwölf Ländern stattfinden. Dafür wurden zwölf Arenen ausgewählt, in denen mindestens vier Partien stattfinden.

In Deutschland wird in der Münchner Allianz Arena gespielt. Die beiden Halbfinals sowie das Finale sind im Wembley Stadion in London angesetzt.