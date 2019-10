EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Insgesamt neun EM-Qualifikationspartien finden am heutigen Dienstag statt. SPOX gibt Euch einen Überblick über alle Spiele sowie alle Infos zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

EM-Qualifikation: Alle heutigen Partien im Überblick

Im Spitzenspiel der Gruppe F stehen sich Spanien und Schweden gegenüber, außerdem treffen die beiden Verfolger Rumänien und Norwegen aufeinander. In Gruppe J treten die bereits qualifizierten Italiener in Liechtenstein an.

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker 15.10.19 18 Uhr Finnland Armenien DAZN Liveticker 15.10.19 20.45 Uhr Liechtenstein Italien DAZN Liveticker 15.10.19 20.45 Uhr Griechenland Bosnien DAZN Liveticker 15.10.19 20.45 Uhr Israel Lettland DAZN Liveticker 15.10.19 20.45 Uhr Gibraltar Georgien DAZN Liveticker 15.10.19 20.45 Uhr Schweiz Irland DAZN Liveticker 15.10.19 20.45 Uhr Färöer Malta DAZN Liveticker 15.10.19 20.45 Uhr Rumänien Norwegen DAZN Liveticker 15.10.19 20.45 Uhr Schweden Spanien DAZN Liveticker

Die EM-Qualifikation live auf DAZN

Alle heute stattfindenden Spiele werden live, exklusiv und in voller Länge vom Streamingdienst DAZN gezeigt. Die Übertragung für das Finnland-Armenien-Spiel beginnt um 18 Uhr, bei den restlichen Begegnungen geht DAZN um 20.45 Uhr auf Sendung.

Für alle, die von Spitzenfußball nicht genug bekommen können, hat das "Netflix des Sports" darüber hinaus auch die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und Ligue 1 im Programm. Abseits von Fußball könnt ihr auf DAZN außerdem eine große Vielfalt an weiteren Sportarten genießen.

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

EM-Quali: Die Gruppen D, F, G und J im Überblick

Gruppe D:

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Dänemark 6 3 3 0 16:5 11 12 2 Irland 6 3 3 0 6:2 4 12 3 Schweiz 5 2 2 1 10:5 5 8 4 Georgien 6 1 2 3 4:8 -4 5 5 Gibraltar 5 0 0 5 0:16 -16 0

Gruppe F:

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 7 6 1 0 18:4 14 19 2 Schweden 7 4 2 1 17:8 9 14 3 Rumänien 7 4 1 2 16:7 9 13 4 Norwegen 7 2 4 1 12:9 3 10 5 Malta 7 1 0 6 2:17 -15 3 6 Färöer 7 0 0 7 3:23 -20 0

Gruppe G:

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Polen 8 6 1 1 13:2 11 19 2 Österreich 8 5 1 2 17:7 10 16 3 Nordmazedonien 8 3 2 3 10:11 -1 11 4 Slowenien 8 3 2 3 13:8 5 11 5 Israel 7 2 2 3 12:14 -2 8 6 Lettland 7 0 0 7 1:24 -23 0

Gruppe J: