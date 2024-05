"Sie müssen dort hinfahren, um zu gewinnen": José Mourinho nennt seine Favoriten für die Europameisterschaft in Deutschland

Bei einer Veranstaltung in Vila do Conde zu Ehren seines verstorbenen Vaters sagte Mourinho gemäß Daily Mail über Portugals Nationalelf: "Für mich gehört sie zu den drei stärksten Mannschaften: Portugal, Frankreich, England."

Es könne "natürlich immer Überraschungen geben", aber laut Mourinho müssen die Portugiesen "wegen der Qualität und der Quantität der Spieler dort hinfahren, um zu gewinnen". Portugal verfüge mit Roberto Martínez über "einen Trainer, der einen tollen Job gemacht hat, und eine tolle Spielergeneration. Ich will, dass es gut läuft und dass sie gewinnen."

Unter Martínez, der nach der WM 2022 vom langjährigen Coach Fernando Santos übernommen hatte, spielte Portugal eine makellose EM-Qualifikation. Zehn Siege in zehn Spielen bei 36:2 Toren bedeuteten den souveränen Spitzenplatz in der Gruppe J.

Bei der EM, die Mitte Juni startet, trifft Portugal in der Vorrunde auf die Türkei, Tschechien und Georgien. Ihr erstes Spiel bestreiten Superstar Cristiano Ronaldo und seine Mitspieler am 18. Juni in Leipzig gegen die Tschechen.