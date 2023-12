3. Liga: Jahn Regensburg 2:2 in Saarbrücken - SSV Ulm jetzt Dritter

Herbstmeister Jahn Regensburg hat sich zum Hinrundenabschluss ein 2:2 (0:0) bei Pokalschreck 1. FC Saarbrücken erkämpft. Noah Ganaus (70./86.) erzielte beide Tore für den SSV Jahn.

Die Oberpfälzer haben jetzt 42 Punkte auf dem Konto und weisen derzeit fünf Zähler Vorsprung auf Verfolger Dynamo Dresden auf. Simon Stehle (83.) und Kasim Rabihic (90., Handelfmeter) glichen für den FCS aus.

Am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) treten die Sachsen beim MSV Duisburg an. Den dritten Platz übernahm Aufsteiger SSV Ulm durch das 3:0 (2:0) beim SC Verl. Mael Corboz (2., Eigentor) und Leo Scienza (45., Foulelfmeter) schossen das 2:0 für die Spatzen heraus. Verl verlor Torge Paetow (Verl) wegen wiederholten Foulspiels (63.) per Ampelkarte. Felix Higl (72.) erhöhte auf 3:0 für die Gäste.

Der FC Ingolstadt behielt im Verfolgerduell gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen mit 4:0 (0:0) die Oberhand. Yannick Deichmann (50.) und Jannik Mause (55.) trafen per Doppelschlag zum 2:0 für die Schanzer. Pascal Testroet (71.) und Felix Keidel (79.) erhöhten für den FCI.

Waldhof Mannheim holte durch das 3:0 (2:0) gegen Erzgebirge Aue drei Punkte. Bentley Baxter Bahn (24./60.) und Malte Karbstein (27.) schossen die Tore für die Kurpfälzer, die zuletzt zehn Spiele ohne Sieg geblieben waren.

Borussia Dortmund II gewann mit 2:1 (2:0) gegen den Halleschen FC. Ole Pohlmann (38.) und Ayman Azhil (45.+3) schossen die Tore für den BVB. Tunay Deniz (52.) war für den HFC erfolgreich. Dortmund verlor zudem Patrick Göbel wegen wiederholten Foulspiels (54.) durch Gelb-Rote Karte.

Rot-Weiss Essen hat derweil zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zwei Niederlagen bezwang der ehemalige Bundesligist den Aufsteiger VfB Lübeck mit 1:0 (1:0).