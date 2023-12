In der 3. Liga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen dem SSV Ulm und dem BVB II. Wer die Begegnung am 18. Spieltag live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Samstag, den 9. Dezember, begegnen sich in der 3. Liga der SSV Ulm und der BVB II. Die Partie am 18. Spieltag startet um 14.00 Uhr. Als Austragungsort des Spiels dient die CENTUS-Arena in Aalen.

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit tragen die Ulmer ein Heimspiel in Aalen aus. Das Donaustadion des SSV Ulm verfügt nicht über eine Rasenheizung, bis zum Februar müssen die Ulmer daher ihre Heimspiele in der CENTUS-Arena austragen.

Kann der SSV Ulm dennoch gegen den BVB II seinen dritten Erfolg in Serie feiern? Mit einem Sieg würde Ulm weiter an den Aufstiegsrängen dranbleiben. Der BVB II könnte dagegen mit einem Dreier bis auf zwei Zähler an die heutigen Gastgeber ranrücken und einen Sprung aus dem Tabellenmittelfeld machen. Nach dem 3:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den TSV 1860 München dürften die Dortmunder mit einiges an Selbstvertrauen anreisen.

SSV Ulm vs. BVB II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: 3.Liga, 18. Spieltag

3.Liga, 18. Spieltag Duell: SSV Ulm vs. BVB II

SSV Ulm vs. BVB II Datum: 9. Dezember

9. Dezember Start: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielort: CENTUS-Arena (Aalen)

CENTUS-Arena (Aalen) Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

MagentaSport überträgt die Begegnung zwischen dem SSV Ulm und dem BVB II heute im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet um 13.45 Uhr mit seiner Übertragung des Spiels. Für MagentaSport sind heute Tobias Wahnschaffe als Moderator und Martin Piller als Kommentator im Einsatz.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option, das Duell im Livestream auf magentasport.de und in der MagentaSport-App zu sehen. Als Einzelstream überträgt zu guter Letzt OneFootball die Partie zwischen dem SSV Ulm und dem BVB II.

© getty Der SSV Ulm empfängt am heutigen Tag den BVB II zum Duell.

SSV Ulm vs. BVB II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt das Duell zwischen dem SSV Ulm und dem BVB II heute für Euch im Liveticker. Bei SPOX verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

