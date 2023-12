SpVgg Unterhaching vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag, den 19. Dezember, trifft in der 3. Liga die SpVgg Unterhaching auf Jahn Regensburg. Die Partie startet um 19 Uhr im uhlsport Park in Unterhaching.

Jahn Regensburg führt die 3. Liga vor dem 20. Spieltag weiter an. Mit 42 Punkten liegt das Team von Joe Enochs knapp vor Dynamo Dresden. Zuletzt schwächelten die Regensburger in der Liga jedoch leicht: Nur zwei Zähler holte der aktuelle Spitzenreiter der 3. Liga an den vergangenen zwei Spieltagen.

Jahn Regensburg hat mit der SpVgg Unterhaching einen schweren Gegner vor der Brust. Der heutige Gastgeber liegt in der Liga auf einem guten achten Rang. Am vergangenen Spieltag siegte Unterhaching mit 3:2 gegen Preußen Münster. Findet Jahn Regensburg dennoch heute gegen die SpVgg Unterhaching in die Erfolgsspur zurück?