In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem Halleschen FC und Arminia Bielefeld. Wir zeigen Euch, wer die Partie live im TV und im Livestream zeigt.

3. Liga: Hallescher FC vs. Arminia Bielefeld - Datum, Zeit, Ort, Infos

In der 3. Liga gehen an diesem Wochenende die Partien des 18. Spieltags über die Bühne. Diesen eröffnen am heutigen Freitag, 8. Dezember, der Hallesche FC und Arminia Bielefeld. Angepfiffen wird die Partie um 19 Uhr im Leuna Chemie Stadion in Halle.

Der HFC geht sehr ausgeruht in das Spiel, da die Partie am vergangenen Freitag bei der SpVgg Unterhaching ausgefallen war. Die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic steht als 16. auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Der Vorsprung auf den 17. VfB Lübeck beträgt aber nur drei punkte, weshalb heute gegen Bielefeld ein Sieg enorm wichtig wäre.

Die Arminia hat sich nach einem schwachen Saisonstart nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage (ein Sieg und drei Unentschieden) in der Tabelle bis auf Platz 13 hoch gearbeitet. Für den Absteiger aus der Bundesliga war das aber nicht das erklärte Saisonziel.

Hallescher FC vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Die Übertragung Hallescher FC gegen Arminia Bielefeld ist heute nur per Pay-TV und kostenpflichtige Livestreams möglich. Im Free-TV gibt es keine Liveübertragung.

MagentaSport, der Sportsender der Telekom zeigt in dieser Saison alle Spiele der 3. Liga live. Dafür müsst Ihr allerdings bezahlen. HIER findet Ihr die aktuellen Preise für Jahres- und Monatsabos.

Die heutige Liveübertagung zu Halle vs. Bielefeld mit Kommentar Benni Zander, Moderatorin Stefanie Blochwitz und Experte Steven Ruprecht beginnt um 18.30 Uhr.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr mit einem Telekom-Receiver, sowie am TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

Auf der Fußball-Plattform OneFootballkönnt Ihr den Livestream von MagentaSport zu Halle vs. Bielefeld zudem zum Preis von 4,99 Euro buchen und auf Eurem Smartphone oder Tablet abrufen

3. Liga: Hallescher FC vs. Arminia Bielefeld heute im Liveticker

Hallescher FC vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Infos im Überblick

© getty Tunaj Deniz erzielte in dieser Saison schon vier Tore für den Halleschen FC.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag