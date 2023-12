In der 3. Liga begegnen sich am heutigen Nachmittag Dynamo Dresden und die SpVgg Unterhaching. Doch wer zeigt / überträgt das Drittligaspiel live im TV und Livestream? Das verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Sonntag, den 10. Dezember, treffen am 18. Spieltag der 3. Liga Dynamo Dresen und die SpVgg Unterhaching aufeinander. Das Duell wird um 16.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen.

Mit Dynamo Dresden trifft die SpVgg Unterhaching heute auf eines der Topteams der 3. Liga. Die Dresdener liegen aktuell mit 34 Punkten auf dem zweiten Rang in der Tabelle und befinden sich weiterhin in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Jahn Regensburg.

Aufsteiger Unterhaching spielt ebenfalls eine starke Saison. Mit 25 Zählern liegen die heutigen Gäste im mehr als solidem Mittelfeld der Liga. Wie läuft es für die Spielvereinigung heute gegen Dynamo Dresden?

Event: 3. Liga, 18. Spieltag

3. Liga, 18. Spieltag Duell: Dynamo Dresden vs. SpVgg Unterhaching

Dynamo Dresden vs. SpVgg Unterhaching Datum: 10. Dezember

10. Dezember Start: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport , OneFootball

Liveticker: SPOX

Dynamo Dresden vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

MagentaSport überträgt die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und der SpVgg Unterhaching heute live im TV und Livestream. Der Sender startet mit seiner TV-Übertragung am Nachmittag um 16.15 Uhr. Miriam Sinno moderiert die Sendung für MagentaSport, Andreas Mann ist als Kommentator im Einsatz.

Alternativ zeigt der Pay-TV-Sender das Drittligaspiel im Livestream auf magentasport.de und in der MagentaSport-App. Auf OneFootball findet Ihr die Begegnung zudem als Einzelstream.

SPOX begleitet die Partie zwischen Dynamo Dresden und der SpVgg Unterhaching heute für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über das gesamte Spielgeschehen auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

