In der vorletzten Partie des 19. Spieltags treffen in der 3. Liga heute Arminia Bielefeld und der TSV 1860 München aufeinander. Wer das Ganze im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Arminia Bielefeld vs. TSV 1860 München - das Duell zweier Teams, die heute Punkten und die Abstiegsränge fernhalten möchten. Wem das gelingt, erfahren wir am heutigen Sonntag, dem 17. Dezember, ab 16.30 Uhr. Dann wird die Partie in der Schüco-Arena (Bielefeld) angepfiffen.

Arminia Bielefeld vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Mit Ausnahme ausgewählter Spiele ist in Sachen 3. Liga MagentaSport für die Übertragung zuständig, das gilt auch für das heutige Aufeinandertreffen zwischen Bielefeld und München. Ab 16.15 Uhr starten im Pay-TV sowie im kostenpflichtigen Livestream via Website oder App die Vorberichte zur Partie, folgendes Duo wird Euch dort in Empfang nehmen:

Kommentar: Christian Straßburger

Moderation: Gari Paubandt

Wenn Ihr kein Abonnement abschließen möchtet, könnt Ihr auch ganz einfach das Einzelspiel bei OneFootball buchen. Dort gibt es die gleiche Übertragung, nur ohne langfristige Bindung.

© getty 1860 München ist heute bei Arminia Bielefeld zu Gast.

Arminia Bielefeld vs. 1860 München heute live im Free-TV: 3. Liga im Liveticker

Wenn keine der beiden Optionen für Euch in Frage kommt, ist vielleicht unser Liveticker etwas für Euch. Dort verpasst Ihr keine Aktion:

Hier geht es zum Liveticker des Spiels Arminia Bielefeld vs. 1860 München.

Arminia Bielefeld vs. 1860 München heute live im Free-TV: Voraussichtliche Aufstellungen

Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie - Wörl - Mizuta, Schreck - Wintzheimer, Klos, Shipnoski

Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie - Wörl - Mizuta, Schreck - Wintzheimer, Klos, Shipnoski München: D. Richter - Lang, Verlaat, Rieder, Steinhart - Tarnat, Starke - M. Schröter, Cocic, Vrenezi - Lakenmacher

Arminia Bielefeld vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: Arminia Bielefeld vs. 1860 München

Arminia Bielefeld vs. 1860 München Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 19

19 Datum: 17. Dezember 2023

17. Dezember 2023 Uhrzeit: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Schüco-Arena (Bielefeld)

Schüco-Arena (Bielefeld) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle am 19. Spieltag